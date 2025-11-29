El Gobierno ha pedido a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) cambiar la fecha de la presentación del Plan Auto 2030, del lunes 1 de diciembre al miércoles 3 de diciembre, para que Pedro Sánchez no falte a la foto. Asediado por la corrupción, el presidente del Ejecutivo busca sacar pecho la próxima semana de su acuerdo con el sector del automóvil, gracias al cual se pondrá en marcha una nueva hoja de ruta para transformar la movilidad española, basada en incentivos a la compra para los ciudadanos y ayudas a la inversión para empresas.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han confirmado que esta modificación en el calendario se produce porque un cambio en la agenda del presidente del Gobierno le hacía perderse la presentación del Plan Auto 2030. Una presentación que es de suma importancia para Sánchez, ya que es una de las pocas medidas socioeconómicas que ha aprobado el Ejecutivo desde que salieran a la luz los graves delitos por los que están acusados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

El acto tendrá lugar en el Auditorio del Ministerio de Industria y Turismo, y a él también acudirán otros miembros del Ejecutivo, como es el caso del ministro de Industria, Jordi Hereu; o la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; así como las principales patronales del sector de la automoción, entre las que no faltarán Sernauto y Faconauto, con sus máximos representantes.

No está previsto que el presidente responda a preguntas en la exposición de la hoja de ruta, ni él, ni sus ministros. De hecho, las preguntas de los medios de comunicación se responderán posteriormente con el presidente de Anfac, Josep Mª Recasens, y el director general de Anfac, José López-Tafall, en un encuentro privado para abordar los detalles del plan y análisis del sector durante este 2025.

Plan Auto 2030

Tal y como avanzó este diario, ayudas a la compra de coches eléctricos e instalación de cargadores o nuevas convocatorias del PERTE VEC serán las principales medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en su acuerdo con las patronales del sector, entre las que no estará una reforma fiscal integral en el automóvil tras el veto de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con estas medidas el automóvil espera poner freno a la crisis que atraviesa el sector y evitar que la competitividad industrial no se vea lastrada por la caída de la demanda en Europa, el desembarco de nuevas marcas y las tensiones geopolíticas. En el sector no hay mucha esperanza de que estas medidas vayan a tener un impacto real después del desastre del Gobierno con los incentivos a la compra de coches 100% eléctricos -Plan Moves III-, con retrasos de hasta dos años en la concesión de los incentivos.

No obstante, el nuevo Plan Auto 2030 propone una modificación importante en la gestión de las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos electrificados. Hasta ahora, cada comunidad autónoma se encargaba de distribuir sus propios recursos por la compra de un vehículo electrificado, así como la puesta en marcha de un punto de carga, lo que provocaba demoras y desigualdades según el lugar donde se presentara la solicitud.

Con el nuevo modelo, será el Gobierno central quien asumirá toda la gestión, desde el trámite administrativo hasta el abono de la ayuda, con el objetivo de agilizar los plazos y ofrecer un sistema más homogéneo. Aunque habrá que esperar, finalmente, hasta el miércoles 3 de diciembre para verlo sobre papel.