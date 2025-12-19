Cuenta atrás para el importante cambio en las matrículas que llega con 2026 a los coches

El año 2026 llega con muchas novedades en materia de circulación y la más importante tiene que ver con la implantación de la famosa baliza V16 que sustituyó a los tradicionales triángulos de preseñalización y que será obligatoria a partir del próximo 1 de enero. En las próximas semanas también se incrementan las restricciones en lo que se refiere a las Zonas de Bajas Emisiones de las grandes ciudades. En 2026 también llega un cambio curioso que tiene que ver con las tradicionales matrículas de los coches.

Está en boca de todo el mundo: las famosas balizas V16 que a partir del 1 de enero impondrá el Gobierno a todos los conductores y que han generado una gran polémica. España es el primer país de Europa que apostará por un dispositivo que sustituye a los tradicionales triángulos y que, en boca de la DGT, llega «con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes».

Esta novedad que llega a las carreteras españolas «se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos». A partir del 1 de enero tendrá que ir en todas las guanteras de los coches y, en caso de no cumplir con la reglamentación, los conductores se expondrán a una multa de 80 euros.

Este no será el único cambio importante que llega en 2026, ya que a partir del 1 de enero las ciudades de más de 50.000 habitantes deben activar su Zona de Bajas Emisiones. Esto afectará a los vehículos sin etiqueta, que tendrán prohibida la circulación en estas zonas, salvo en Madrid, donde podrán circular los residentes y los que paguen el impuesto de circulación. Los coches con etiqueta B también tendrán restringuida la entrada en algunas ciudades como Bilbao o Barcelona en los días de alta contaminación. Los vehículos con etiqueta verde C podrán circular con seguridad en las ZBE y O y ECO no tendrán ninguna restricción.

Cambios con las matrículas en 2026

En 2026 también llega un cambio curioso y tiene que ver con las matrículas de los coches. Exactamente con el cambio de letra que aparece en este distintivo. La primera matrícula en España data de 1900 en Palma de Mallorca (PM-1) y fue en el 2000 cuando nuestro país se adhirió a la nueva ‘euromatrícula’, que está compuesta por cuatro números y tres dígitos a la derecha, donde también aparece la bandera de la Unión Europea.

Según informa la DGT, la primera placa correspondió a un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria con la placa 0000 BBB y 25 años más tarde España acabará 2025 por la letra N, a la que se llegó a mediados de abril. Este mes de diciembre se cerrará con la letra NJG. Teniendo en cuenta que cada letra principal dura entre 25 y 30 meses y que en España hay alrededor de 90.000 matriculaciones al mes, todo hace indicar que la letra P llegará a la matrícula de los coches españoles a finales de 2026.

Hay que tener en cuenta que en estos tres dígitos la DGT evita las vocales para no dar lugar a palabras malsonantes y los nombres. Para evitar confusiones, tampoco se incluyen letras como la Ñ, Q, LL y CH.