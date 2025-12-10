La DGT lo confirma: esto es lo que pasa si enciendes la baliza V16 en tu casa para probarla

La futura implementación de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026 está dando muchísimo que hablar, y los conductores tienen multitud de dudas con respecto a su funcionamiento. Una de las más comentadas en los últimos días en redes sociales tiene que ver con la posibilidad de probarla en casa sin alertar a los servicios de emergencia.

«Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, nace el dispositivo V16 que a partir del 1 de enero va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable. Debemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación», detalla la DGT.

¿Se puede probar la baliza V16 en casa?

Ante las dudas de los conductores, DGT ha aclarado probar la V16 en casa, en un garaje o en cualquier otro lugar no activa ningún aviso a la policía, a los servicios de emergencia ni al seguro del vehículo. Independientemente de si lo haces para comprobar que funciona correctamente, para ver la intensidad de la luz o simplemente para familiarizarte con el dispositivo, no pasa absolutamente nada. Tampoco en carretera si la baliza V16 se activa por error.

La conectividad del dispositivo no está diseñada para ello; su función es otra completamente distinta. Montserrat Estaca, Jefa del Área de Telemática de la DGT, lo explicó con claridad en su entrevista en 20Minutos: «la V16 sustituye a los triángulos y realiza la misma función que estos, aunque mejorada por la conectividad, pero no avisa en ningún caso a servicios de emergencia, policías ni al seguro del coche. Ese aviso es responsabilidad del ciudadano».

Es decir, incluso si sufres una avería en mitad de una autovía, aunque coloques la V16 en el techo del coche y quede encendida durante minutos, absolutamente ningún servicio acudirá automáticamente. Para recibir asistencia es imprescindible llamar al 112, contactar con la grúa del seguro o utilizar el sistema eCall.

Entonces, si la V16 no avisa a nadie, ¿para qué sirve exactamente la conectividad? Cuando la baliza permanece encendida durante más de 100 segundos, envía automáticamente a la DGT una señal con su ubicación exacta. Sin embargo, esa información no se utiliza para avisar a emergencias ni para enviar ayuda al conductor, sino para advertir al resto de usuarios de la vía de que hay un vehículo inmovilizado en la vía. Esta alerta se muestra en paneles luminosos, así como en GPS y plataformas de navegación, como Google Maps, TomTom o Waze.

Geolocalización, datos y conectividad

Con la baliza V16 no estás geolocalizado en todo momento ni pueden seguirte ni controlar la velocidad a la que circulas. Este dispositivo únicamente transmite su posición cuando se activa por una avería o accidente, y no envía ningún dato personal ni información del vehículo.

Para que la baliza envíe la ubicación no es necesario instalar ninguna aplicación: incorpora en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que permiten su funcionamiento de manera autónoma. Aunque desde 2023 se venden balizas conectadas, la obligación de usar un dispositivo con conectividad no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) ha publicado una nota de prensa en la que explica lo siguiente:

«La baliza de preseñalización de peligro V16 incorpora una luz visible y envía un aviso automático a los sistemas de tráfico cuando se activa. Esta comunicación transmite el lugar donde se encuentra el vehículo detenido y un identificador técnico del propio dispositivo. Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza.

La persona que adquiere la baliza no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirirlo, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) no conocería quién ha comprado el dispositivo.

Mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos. La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua».