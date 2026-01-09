La era de la IA impulsa los oficios técnicos: más empleo, mejor salario y estabilidad

Mientras Europa advierte de una falta persistente de perfiles como soldadores y electricistas, España vive el mismo cuello de botella: sobran muchos discursos sobre innovación cuando la realidad es que faltan manos cualificadas para instalar, mantener y reparar.

Antón Adanero, Director en Tecnio Formación, lo resume sin rodeos: “La próxima década no va de prometer futuro; va de construirlo”.

P. ¿Por qué hemos perdido el interés por los oficios técnicos?

R. Porque durante años hemos vendido una idea equivocada: que el éxito pasa siempre por un camino “de despacho” y que lo manual es una opción de segunda. Y es justo lo contrario. Hoy un oficio técnico no es fuerza bruta: es precisión, normativa, herramientas de medición, diagnóstico… y mucha responsabilidad.

Además, muchos jóvenes no han visto de cerca lo que significa un buen profesional: alguien que resuelve problemas reales, cobra bien y tiene trabajo casi ilimitado a día de hoy.

P. ¿Estamos pagando ya el precio de ese “desinterés”?

R. Sí, y se nota en la industria, mantenimiento, construcción… En Tecnio hablamos con muchas empresas y todas coinciden en que cuesta una barbaridad cubrir determinados puestos por falta de perfiles técnicos cualificados, y eso frena proyectos y encarece servicios. La paradoja es brutal: hay gente buscando oportunidades y, a la vez, empresas buscando técnicos de mantenimiento, soldadores, montadores, instaladores… y no siempre se encuentran.

P. ¿Qué va a empujar la demanda en los próximos años?

R. Dos fuerzas enormes: la transición energética y la economía digital.

Cuando hablamos de electrificación, autoconsumo, puntos de recarga, domótica, bombas de calor o eficiencia… todo eso necesita instalación y mantenimiento. Y cuando hablamos de economía digital, pensamos en centros de datos, automatización, infraestructuras críticas: eso requiere instalaciones eléctricas complejas, refrigeración avanzada, cableado específico, suelos técnicos… Es decir: oficios. Por eso digo que el futuro “tecnológico” no se sostiene sin técnicos.

Y todo ello sin olvidarnos de que estos trabajos van a ser los últimos que sustituya la IA. Mucho antes pasarán miles de empleos.

P. ¿La escasez de técnicos hará que mejoren los salarios?

R. Sin duda, y es algo que ya estamos viendo: cuando falta oferta y hay demanda, el mercado empuja al alza. Pero hay un matiz clave: cobrará mejor quién esté bien formado y habilitado.

No es lo mismo “hacer chapuzas” que contar con un carnet o un certificado. En electricidad (REBT), climatización (RITE), PRL o gases fluorados, por ejemplo, la diferencia entre “sé algo” y “soy profesional” se traduce en oportunidades… y en tarifas.

P. La gente oye “oficio” y piensa en trabajo duro y repetitivo. ¿Es un estereotipo?

R. Totalmente. Hay esfuerzo, claro, pero hoy un buen técnico trabaja con instrumentos, protocolos, diagnósticos, documentación y estándares.

Y además: no hablamos solo de obra. Hablamos de mantenimiento preventivo y correctivo, eficiencia energética, seguridad, sistemas inteligentes… La técnica ha subido de nivel.

P. Entonces, ¿qué perfiles van a ser más demandados?

R. Te diría seis con salida clarísima: electricista de baja tensión, electromecánicos, frigoristas e instaladores de climatización, soldadores (MIG/MAG, TIG, electrodo), mecánica y diagnosis e instaladores de paneles solares.

P. ¿En cuánto tiempo se puede estar trabajando?

R. Si eres aplicado, en 5-6 meses puedes dar un salto real hacia el empleo, sobre todo en perfiles de instalación y mantenimiento. Lo importante es que el itinerario sea práctico y presencial, con taller, normativa y exposición a la realidad desde el primer día.

Los programas orientados al empleo suelen moverse en ventanas de 3 a 8 meses, según el área y las habilitaciones que vayas sumando.

P. En febrero abrís una nueva sede en Alcorcón. ¿Qué significa esta expansión para Tecnio?

R. Significa una cosa: que la demanda es real y que queremos estar más cerca de quien necesita un cambio profesional rápido y serio. La nueva sede de Alcorcón ubicada en la calle Cerrajeros del Polígono Urtinsa es un paso estratégico para ampliar capacidad, reforzar talleres y poder atender mejor el volumen de alumnos que buscan formación técnica con salida, especialmente en el entorno de Madrid.

La expansión no va de crecer por crecer: va de sostener la calidad práctica (taller, equipamiento, seguridad) y acelerar el salto al empleo con más recursos y más plazas.

P. ¿Qué papel juega Tecnio en este “regreso” de los oficios?

R. Nuestro enfoque es claro: empleabilidad. Tecnio es un centro centrado en la práctica: talleres y aulas técnicas, tecnología profesional y acompañamiento para que el alumno no solo aprenda, sino que sepa trabajar. Contamos con más de 3000 m² de salas técnicas y una metodología muy vinculada con los oficios y el tejido empresarial.

Además, cuidamos algo que a veces se olvida: el salto al trabajo se acelera cuando entrenas también la documentación técnica, la seguridad y los procedimientos reales.

P. Para quien duda: “¿esto es para mí?”.

R. Que se haga una pregunta simple: ¿quiero tener un perfil profesional ultra demandado?

Si te gusta aprender haciendo, si te motiva resolver problemas y ver resultados tangibles, un oficio técnico puede darte estabilidad, buen salario y crecimiento. Y lo mejor: no necesitas años para empezar a trabajar; necesitas un plan serio, práctico y guiado.