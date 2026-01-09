Adiós a ir cargado a la compra: Lidl está reventando el mercado con el carro plegable que te va a facilitar la vida

Cuando sales a hacer la compra, una de las últimas cosas que deseas es tener que regresar cargado de bolsas ya que implica el que acabes muy cansado. Por ello, en España es bastante común tener un carro de la compra, pero lo cierto es que existen algunas alternativas algo más novedosas, que te pueden servir de la misma manera, pero que además son perfectas también para llevar paquetes, trasladar maletas o cajas en el caso de que estés de mudanza. Nos referimos al carro plegable que tienes en el bazar online de Lidl y que ya está arrasando.

La cadena alemana ha puesto a la venta un carro universal plegable que promete simplificar una de las tareas más rutinarias del día a día y cualquier otra en la que necesites una solución para transportar cosas. No se trata de un carro voluminoso ni uno de esos modelos tradicionales difíciles de guardar. Es una opción compacta, ligera y pensada para quienes buscan comodidad sin complicaciones. Y, como suele ocurrir con muchos de los productos de Lidl, lo más llamativo no es solo su utilidad, sino su precio: 11,99 euros en la tienda online de Lidl. Un precio que lo convierte en uno de esos artículos que llaman la atención desde el primer momento y que, una vez lo pruebas, encajan fácilmente en la rutina diaria.

Lidl está reventando el mercado con el carro plegable que te va a facilitar la vida

Uno de los grandes problemas de los carros de compra tradicionales es el espacio. Son útiles, sí, pero muchas veces acaban estorbando en casa, ocupando un rincón del pasillo o el trastero. Este modelo de carro plegable de Lidl evita ese inconveniente desde el diseño.

Cuando está desplegado, ofrece una estructura estable y cómoda para transportar la compra o cualquier tipo de carga. Pero cuando no se utiliza, se pliega de forma rápida hasta quedar prácticamente plano. Cerrado, apenas ocupa unos centímetros de alto, lo suficiente para guardarlo detrás de una puerta, bajo la cama o en el maletero del coche sin que moleste.

Esa facilidad para plegarlo y guardarlo es clave para quienes viven en pisos pequeños o no quieren tener un carro a la vista todo el tiempo. Se saca, se usa y vuelve a desaparecer sin esfuerzo y sin que ocupe espacio.

Ligero por fuera, resistente por dentro

Aunque la estructura de este carro de Lidl es de plástico y su diseño es compacto, está pensado para soportar peso. Tiene una capacidad de carga máxima de hasta 50 kilos, una cifra más que suficiente para una compra grande, garrafas de agua, cajas o paquetes voluminosos.

El asa se puede extender, algo que se nota desde el primer uso. Permite llevar el carro con una postura natural, sin ir encorvado ni forzando los brazos, incluso cuando va bastante lleno. A eso se suma una goma de sujeción sencilla pero muy útil, que mantiene las bolsas y las cajas en su sitio y evita que todo vaya dando tumbos mientras caminas.

Las ruedas están diseñadas para rodar con suavidad incluso cuando el peso es considerable, reduciendo el esfuerzo y protegiendo la espalda y los brazos. No es un producto pensado solo para salir del paso, sino para usarse con frecuencia.

Mucho más que un carro para la compra

Aunque su uso más evidente es para ir al supermercado, este carro plegable tiene muchas más aplicaciones. Es práctico para transportar paquetes, mover cajas dentro de casa, llevar material de trabajo o incluso para viajes, cuando se necesita desplazar equipaje adicional sin cargarlo a pulso.

También puede resultar útil para personas mayores o para quienes, por cualquier motivo, prefieren evitar cargar peso. Su manejo es sencillo, no requiere montaje complicado y se despliega en cuestión de segundos.

El diseño en color verde es discreto y funcional. No busca llamar la atención, sino cumplir su función de manera eficiente. Es uno de esos productos que pasan desapercibidos hasta que los necesitas, y entonces marcan la diferencia.

Un precio que explica por qué está dando que hablar

En un momento en el que incluso los accesorios más básicos parecen haber subido de precio, encontrar un carro plegable por 11,99 euros no es lo habitual. Lidl vuelve a apostar por un producto práctico, pensado para el día a día y con un coste accesible para la mayoría de bolsillos. No promete soluciones milagro ni tecnologías complejas. Simplemente resuelve un problema cotidiano de forma directa y eficaz. Y eso, muchas veces, es lo que más se agradece.

En definitiva, este carro universal plegable es uno de esos artículos que no parecen imprescindibles hasta que los pruebas. Después, cuesta volver a cargar bolsas a mano. Una pequeña inversión que puede cambiar por completo la forma de hacer la compra y moverte con más comodidad en el día a día.