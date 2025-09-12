Hace la compra en Carrefour y Mercadona y cuando compara los precios alucina: «No vuelvo»

¿Cuánto hace que vas a hacer la compra al supermercado, coges un carro y lo llenas sin apenas mirar los precios? Ya hace tiempo que eso es algo del pasado. Cada vez más, miramos con lupa los precios de todo lo que compramos sabiendo, que el mismo producto puede tener hasta dos precios distintos, o más, en función del supermercado. ¿Pero qué sucede si comparamos uno de los considerados más baratos como es Carrefour, y el que más vende en España, Mercadona?.

Eso fue precisamente lo que quiso comprobar Mar, una joven tiktoker que decidió probar algo muy simple: repetir su compra mensual en estos dos supermercados y ver qué pasaba. Ella y su pareja suelen hacer la compra en Mercadona y tras mostrar en redes lo que habían comprado para un mes, muchos de sus seguidores le recomendaron hacer la compra en Carrefour, asegurando que iba a poder ahorrar incluso 100 euros, además de encontrar productos de mejor calidad. Así que les hizo caso, fue a Carrefour y ahora ha publicado el resultado con un vídeo que se ha hecho viral dado que la conclusión que ha sacado es que el famoso supermercado francés, le ha llevado a gastar más y encima no ha acabado de hacer toda la compra que necesitaba. Por ello, su novio añade algo que deja clara su opinión, «No vuelvo».

Hace la compra en Carrefour y Mercadona y alucina

Para hacer la comparación lo más justa posible, Mar conocida en redes como @ugc.maarr repitió exactamente la misma lista de productos que había adquirido el mes anterior en Mercadona. Hablamos de una compra mensual bastante completa: dos barras de fuet, zumos, dulce de leche, embutidos variados como chorizo, chóped y lomo, diferentes tipos de galletas, una docena doble de huevos, patatas, frutos secos, varios paquetes de pasta, palomitas, salsas, detergente y hasta comida para perros y gatos.

Todo esto, en Mercadona, le había costado 271,43 euros. Un gasto considerable, pero dentro de lo esperado para una compra del mes. El detalle interesante es que en ese ticket no estaba incluida ni la fruta ni la verdura, que ella suele comprar cada domingo en el mercadillo, por unos 40 euros. Así que si sumamos esas compras, el gasto real ronda los 431 euros mensuales.

Cuando tocó hacer la compra en Carrefour, la joven repitió la lista pero además decidió comprar la carne en una carnicería aparte. El ticket de Carrefour fue de 304,81 euros. A eso hubo que sumarle 60,32 euros más por la carne, lo que disparó la cuenta hasta los 364,32 euros. Mucho más caro, especialmente porque aún faltaban los 40 euros semanales del mercado de frutas y verduras.

¿Dónde está la diferencia? La percepción de la calidad frente al precio

Uno de los matices más interesantes que Mar quiso señalar en su análisis fue el de la calidad. Porque puede que le hayan dicho que ha ganado en calidad, aunque todavía no lo ha comprobado, pero lo que sí que le ha quedado claro es que el coste total fue tan superior, que el balance no le salió positivo. «Puede que hayamos mejorado en calidad de alimento, pero sin duda es la compra más cara que hemos hecho hasta el momento», reflexionaba.

Esto plantea un debate clásico: ¿merece la pena pagar más si aparentemente el producto es mejor? Para muchos hogares, la respuesta varía en función del mes, del presupuesto disponible y de si se trata de productos básicos o más específicos. En el caso de Mar, la diferencia de casi 100 euros entre una compra y otra no compensó. Más aún cuando no estaba aplicando grandes ofertas ni descuentos, simplemente buscando llenar la despensa de casa. Y aunque no lo dice, Mercadona suele tener producto de muy buena calidad y encima de marca blanca, de modo que eso se traduce en una compra completa de ahorro y buena alimentación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el factor percepción de ahorro, que muchas veces juega malas pasadas. El cartel de 2×1 o los descuentos por unidad pueden llevarnos a comprar más de lo que necesitamos o a pensar que estamos ahorrando, cuando en realidad estamos gastando más. Y en Carrefour, aunque hay promociones atractivas, no siempre se traducen en una factura final más barata, como quedó demostrado en este caso.

Más que una anécdota, el vídeo terminó reflejando una realidad que muchos conocen bien: hacer la compra se ha vuelto una carrera de fondo. Todos comparamos para poder ahorrar y al final lo que acaba por ser cierto nada tiene que ver con lo que se cree o lo que se dice. En este casso, Carrefour siempre se aconseja por su 2×1 y por ser un supermercado más económico que otros. Sin embargo aquí se evidencia que no es así realmente.