No es Toy Story: la película de culto de los años 90 que enseña a los niños a afrontar problemas sin miedo

Una película de los años 90 logró transformar un simple juego en una aventura llena de buenos valores para los niños. A través de la fantasía y la acción, esta producción muestra cómo el trabajo en equipo, la valentía y la empatía pueden superar cualquier obstáculo.

Más que entretenimiento, esta historia enseña a los más jóvenes a afrontar sus miedos y a confiar en la fuerza de la unión y la amistad. ¿Quieres saber de qué film se trata?

Ésta es la joya del cine de los años 90 que inspira a los niños a ser valientes

Jumanji, estrenada en 1995 bajo la dirección de Joe Johnston, se ha ganado con los años el estatus de obra de culto dentro del cine familiar. Su historia gira en torno a Alan Parrish, un niño que, tras descubrir un antiguo juego de mesa con su amiga Sarah Whittle, queda atrapado en una dimensión salvaje durante 25 años.

El misterioso tablero, que cobra vida con cada lanzamiento de los dados, materializa los miedos de los jugadores y los obliga a cooperar si desean sobrevivir.

Décadas después, los hermanos Peter y Judy, interpretados por Bradley Pierce y Kirsten Dunst, encuentran el juego en el desván de su casa. Al continuar la partida, liberan a un Alan adulto (representado por Robin Williams) y desatan el caos en su propia ciudad.

Desde ese instante, la trama se convierte en una sucesión de aventuras cargadas de simbolismo: una estampida de animales, lluvias torrenciales y trampas selváticas que representan los temores internos de cada personaje.

Pero lo que realmente distingue a esta película es su mensaje. A través de las pruebas a las que se enfrentan, los protagonistas descubren que la verdadera victoria no consiste en terminar el juego, sino en enfrentarse a los propios miedos y aprender a confiar en los demás.

Lecciones de vida en la película Jumanji: empatía, perdón y trabajo en equipo

Aunque su intención principal era entretener, la película transmite valores educativos de enorme relevancia. Según informa Children on the line, la historia destaca por fomentar la empatía, la resiliencia y la cooperación.

Los personajes deben apoyarse mutuamente para resolver cada desafío, entendiendo que la unión y la comunicación son las claves para superar las adversidades.

El perdón también ocupa un papel central. Alan y Sarah, al reencontrarse tras años de culpa y miedo, deben dejar atrás el pasado para avanzar. Esta reconciliación emocional enseña a los espectadores más jóvenes que reconocer los errores y perdonar es una muestra de madurez y fortaleza.

Además, la película ofrece una reflexión sobre las relaciones familiares: los niños protagonistas encuentran en la aventura un espacio para fortalecer el vínculo fraternal.

Por último, la película plantea una advertencia vigente: el peligro de perderse en los juegos y desconectarse de la realidad. En un contexto donde la tecnología domina el ocio infantil, esta historia cobra un nuevo sentido.

Los padres deberían utilizar la trama como punto de partida para debatir con sus hijos sobre la adicción a las pantallas y la importancia de mantener los pies en el mundo real.