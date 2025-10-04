Es una de las mejores de la historia, pero esta mítica peli de los 80 también sirve para que los niños aprendan valores

Disney siempre ha hecho películas perfectas para nuestros hijos, pero si quieres que aprendan grandes valores con una obra para toda la familia hay un clásico de los ochenta perfecto. Lo mejor es que a los niños siempre les encanta.

En esta ocasión el responsable no fue el ratón más famoso de la historia, sino Steven Spielberg, que en 1982 lanzó E. T. el extraterrestre. Lo que parecía una simple película de ciencia ficción reventó al taquilla.

Pero lo importante es que más de 40 años después se ha consolidado como un fenómeno cultural, que puede ayudarte a educar a tus hijos en valores fundamentales como el respeto, la familia o la lealtad.

Pon esta película a tus hijos si quieres que valoren la amistad

El corazón de la película está en la relación entre Elliott, un niño de 10 años interpretado por Henry Thomas, y un extraterrestre que queda varado en la Tierra.

Y es que, más allá de la historia de ciencia ficción, E. T. habla de la amistad pese a las diferencias. Una escena que lo representa muy bien es el momento de la conexión telepática.

Y, por supuesto, la escena más famosa: la escapada en bicicleta y el vuelo frente a la luna, que simboliza perfectamente la confianza mutua entre dos seres muy distintos.

Porque la película está plagada de momentos donde se pone el foco en el valor de la amistad y la lealtad. Elliott habría tenido una vida más cómoda si hubiera entregado al extraterrestre, pero esa opción casi ni se la plantea.

La familia y la amistad están por encima de todo y eso requiere una gran valentía. Por ejemplo, para ocultarlo en su habitación o para oponerse a quienes lo persiguen.

De hecho, si tienes varios hijos es perfecta para que dejen de pelearse y se vean como hermanos y amigos. En E. T. el extraterrestre van a tener un espejo en el que mirarse gracias a la hermana pequeña Gertie, interpretada por una entonces desconocida Drew Barrymore.

La película de ciencia ficción para todos los niños, que enseña sobre empatía

Si una cosa ha demostrado hacer a la perfección Steven Spielberg es conectar con los más pequeños de la casa. Su secreto es que no los trata como idiotas sólo por ser niños.

Esta obra de ciencia ficción no sólo es una película para toda la familia, sino que tiene la gracia suficiente para que tus hijos te pidan verla hasta cuando se van haciendo mayores y no quieren que se les trate como niños.

Eso va a permitirte que, sin que se den cuenta, aprendan a la vez que se divierten y descubran la importancia de la empatía. Hasta un ser venido de otro planeta merece respeto, lo que hará que cultiven la tolerancia.

Incluso ese final amargo con el extraterrestre despidiéndose para siempre es una lección sobre la pérdida y cómo los vínculos con los seres queridos permanecen aunque no los veamos.

Quizás hay películas de animación que también consiguen transmitir grandes valores, pero no hay un largometraje que sea tan divertido y a la vez educativo como E. T. el extraterrestre.