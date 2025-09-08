Olvida a Mickey Mouse: la película de animación recomendada para que los niños aprendan valores como la familia

A veces pensamos en series como la mejor opción para enseñar grandes valores, pero olvídate de Disney, princesas y ratones con guantes blancos si lo que quieres es enseñar valores familiares a tu hijo. Hay una película de animación mucho mejor.

Aunque a veces asociamos Disney con película de dibujos animados, fuera de la productora de ratón hay una obra maestra que puede serte muy útil para que tu hijo aprenda a valorar el apoyo dentro de la familia: Gru 4: Mi Villano favorito.

Lo mejor es que el niño no va a plantearse que ver la película es una actividad educativa y que está aprendiendo porque estará todo el rato entretenido con la trama y las bromas de los Minions, pero tú podrás quedarte tranquilo sabiendo cuál es la enseñanza final.

Por qué ‘Gru 4’ es una buena película para que los niños valoren a la familia

Uno de los secretos del éxito de la saga de Gru y sus Minions es que Illumination, la productora, ha sabido divertir a los niños y a los padres al mismo tiempo, pero con la cuarta entrega han sabido subir el listón.

¿Cómo? La clave está en que el valor de la familia está completamente en el centro. Y es que en esta entrega no sólo ha tenido que enfrentarse a un nuevo enemigo, sino que también debe lidiar con el día a día de un padre de familia numerosa.

En esta película la llegada de un nuevo hijo cambia el ritmo de sus vidas y obliga a Gru a tomas decisiones que afectan a todos. El resultado es una película donde los conflictos familiares se abordan con un tono para niños y desde el humor, pero con un mensaje claro: lo primero es cuidar de los tuyos.

Y es que a diferencia de otras películas que sólo saben centrarse en la acción o en tramas de fantasía, Gru 4 combina esos elementos con una realidad emocional que bien podría recordarte a la de cualquier casa española.

Los problemas del día a día, el trabajo, los hijos, la conciliación y la protección de los seres queridos están muy presentes. Y todo, sin perder el ritmo ni la diversión.

El elemento clave para que ‘Gru 4’ sea la mejor película para tus hijos

El gran acierto de Gru 4: Mi villano favorito es que no necesita sermonear para transmitir valores. No hay discursos forzados ni escenas lacrimógenas. La película fluye con naturalidad, y en medio de persecuciones, planes disparatados y momentos absurdos, lanza un mensaje potente: la familia es tu equipo, y juntos se puede con todo.

Si lo que valoras son ciertos valores tradicionales, esto es algo a tener en cuenta: no tienen miedo a mostrar una familia numerosa como una opción a valorar. En este sentido, no tienen problemas en que se les tache de anticuada y lo reivindican sus complejos.

Este enfoque ha sido especialmente aplaudido por sectores que valoran el papel central de la familia en la educación de los más pequeños. Y es que, aunque Gru 4 no tiene intenciones doctrinarias, su retrato positivo de la vida familiar conecta con un público que busca más que entretenimiento vacío.

Hay otras series con valores que puedes ver en Prime Video, pero para ver Gru 4 necesitarás SkyShowtime o Apple TV.