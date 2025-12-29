Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 23 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado cómo Maral no ha dudado un solo segundo en amenazar a Naz a cambio de no contar el gran secreto de su bebé. Todo ello mientras Bahar, después de haber optado por guardar el disco duro con las grabaciones, ahora es incapaz de encontrarlo.

En cuanto a Aziz, cree firmemente que puede llegar a recuperar a Seren, pero continúa teniendo una aventura con Maral. A pesar de todo, el hijo de Bahar insiste en que va a hacer todo lo que está en su mano para ocuparse no solamente de sus hijos, sino también de su mujer. Parla tiene una fortísima discusión con su madre tras haber decidido que va a dejar de estudiar, mientras que Aziz cree haber solucionado el asunto del disco duro. A pesar de todo, se sorprende al descubrir que, en realidad, Seren tiene en su poder los vídeos originales. Un giro verdaderamente impactante que, desde luego, podría marcar un antes y un después en muchísimos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 29 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción turca van a ser testigos de cómo Umay y Parla llegan heridas a casa. Ambas aseguran que unos chicos han intentado robarles y, tras oponerse, han acabado recibiendo una paliza. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que las dos han mentido a su familia.

Entre otras cuestiones, porque conocían a los agresores: las tienen amenazadas con fotos comprometidas. La policía toma declaración a las jóvenes, pero Bahar se muestra realmente extrañada al escuchar el testimonio de ambas. En cuanto a Rengin, no puede evitar arrepentirse de haberse enfrentado a su hija. Tanto es así que decide pedirle perdón.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo, debido a las heridas y a la situación que están viviendo, Parla y Umay están profundamente asustadas. A pesar de lo que hay en juego, ninguna de las dos se siente capaz de contar la verdad a sus madres. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.