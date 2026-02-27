La presunta ex amante de Can Yaman confirma detalles de su cita con el actor turco: «No dormí en casa»

Las ficciones turcas han adquirido un peso importante en la parrilla televisiva durante los últimos años, de eso no cabe duda. Estas producciones no solo han presentado a los espectadores de todo el mundo sus maravillosas tramas, también ha mostrado el gran talento artístico de sus actores. Una situación que ha provocado que nombres como el de Can Yaman pasen a ser reconocidos. Y es que, el galán turco ha conquistado a todos con sus interpretaciones en proyectos como Dolunay, Bay Yanlış o Erkenci Kuş, entre otras. Pero, recientemente, su nombre ha salido a la luz por otro motivo diferente.

Lorena Ramiro, ex participante Warrior Games, ha acudido al plató de El tiempo justo y ha sorprendido a todos con su testimonio. Según ha contado la joven, en el programa de Telecinco, conoció al actor turco cuando él se encontraba «rodando (un proyecto profesional)» en la ciudad en la que vive. «Entre pausas hubo contacto visual y luego por redes sociales pues…», comenzó explicando. De esta manera, la joven española ha indicado que ella y el artista se llamaron la atención nada más verse. Flechazo a primera vista. Pero, lo que parecía una atracción física momentánea, continúo gracias a las redes sociales.

Lorena Ramiro confiesa que vivió una cercana velada con Can Yaman

Can Yaman pudo verla entre las pausas que hacían en el rodaje, pero, supuestamente, el verdadero acercamiento tuvo lugar después. «Le di un ‘like’ a la historia, pero dudo que entre millones de seguidores lo vea», comenta que pensó. Pero, se equivocaba. El galán turco se había percatado de ella. Fue entonces cuando él realizó el siguiente movimiento. «Me preguntó si era de por aquí, dije que sí, y yo, sin miedo, le dije si ruedas por aquí avísame y tomamos algo algún día», recuerda.

Lorena Ramiro, siempre con buenas palabras hacia el actor, contó en el programa que el turco fue honesto con ella. De esta manera, le dijo que estaba algo «cansado» y que su vida es «muy ocupada». Una respuesta que no es de extrañar, teniendo en cuenta los numerosos proyectos profesionales en los que se embarca al año. Pero, lejos de concluir ahí la conexión, supuestamente, el actor la invitó a cenar en un restaurante con varios amigos, que eran una pareja de italianos.

«Mientras estábamos cenando, todo el mundo le estaba pidiendo fotos», recuerda. Sin embargo, él no se escondió en ningún momento. Además, tampoco tuvo problemas en que lo vieran con ella. La influencer no quiso revelar más detalles de lo acontecido en la cita, pero dejó claro que charlaron y tomaron algo. «Como dos personas solteras, pues disfrutar. No dormí en casa», sentenció. Unas últimas palabras con las que dejó caer que hubo algo más, íntimo, entre ellos.