Can Yaman desvela cómo acabó siendo un actor de éxito en series turcas: «Todo ocurrió por casualidad»

Indiscutiblemente, el nombre del actor que más ha sonado durante los últimos días es, sin lugar a duda, el de Can Yaman. El popular artista, de origen turco, ha pasado por nuestro país para promocionar su nuevo proyecto audiovisual: Sandokán. Una ficción que se puede ver en la plataforma de Movistar Plus+ y que no está dejando indiferente a nadie. Pero, esta buena acogida no es nueva en la vida profesional del galán turco. Pues, todos sus proyectos son un absoluto éxito internacional. Y es que, podría decirse que el actor lleva la interpretación en sus venas pero, curiosamente, no es el caso.

Que el destino de Can Yaman se haya ligado con el de la interpretación ocurrió por pura casualidad. Pues, tal y como él mismo ha contado, su vida profesional estaba orientada al mundo del derecho y la abogacía. Hijo único de un abogado y una profesora, estudió en el Liceo Italiano. Tras graduarse en Derecho, comenzó su vida profesional sin muchos aspectos a destacar. Un joven abogado normal y convencional. Pero, este estilo de vida nunca lo terminó de llenar por completo. Y es que, el artista siempre ha tenido un alma soñadora. Pero, jamás imaginó que su verdadera vocación residía en el mundo de la televisión y el espectáculo.

Can Yaman ejercía como abogado en Turquía

Hace unos meses, Can Yaman acudió como invitado al programa de La Revuelta, de La 1 de Televisión Española. Fue durante esta intervención que se sinceró con David Broncano, el presentador. «Soñaba con ser abogado internacional, pero todo ocurrió por casualidad; conocí a mis agentes cuando estaba de vacaciones en el sur de Turquía», comenzó explicando sobre sus inicios en la actuación.

Can Yaman contó que, durante su etapa como trabajador de un bufete de abogados, llegó a pasar hasta 12 horas frente a un ordenador. Un estilo de vida que no le estaba haciendo feliz y con el que sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar alguna decisión irrefutable. Una etapa que le duró poco, concretamente, seis meses. Pues, posteriormente, fue descubierto y su vida cambió.

Can Yaman, un gran soñador: «No hay que aferrarse a un único sueño…»

«En Turquía, si una serie funciona, te haces famoso a los dos episodios», contó. Y es que, el nivel de fanatismo en su tierra natal es completamente arrollador. Asimismo, el actor manifiesta que el éxito no llega sólo ni por haber tenido suerte. Can Yaman es un fiel defensor de que todo llega gracias al trabajo duro y la disciplina. Pues, el mundo de la interpretación requiere de mucho sacrificio.

«No hay que aferrarse a un único sueño: a veces la vida te tiene preparado otro mejor», comentó para Vanity Fair. Un claro ejemplo de superación que sigue creciendo después de tantos años. Pues, el turco nunca tuvo miedo de salir de su zona de confort y dejar atrás un trabajo seguro. Quien no arriesga, no gana. Un lema que él conoce muy bien.