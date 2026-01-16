Can Yaman se pronuncia sobre su detención: «Me advirtieron de que las cosas estaban complicadas»

La semana de Can Yaman estaba previsto que fuese una de las más felices de los últimos tiempos para el actor, ya que podría volver a España para presentar la serie El Turco, que se podrá ver en Movistar Plus+. Este regreso a nuestro país era algo muy emocionante para él, pero lo cierto es que todo se torció el pasado fin de semana, cuando salió a la luz que había sido detenido durante una redada de la Policía en una discoteca en Estambul. Tras la salida de esta información en los medios turcos, el actor se apresuró a explicar lo sucedido, para dejar claro que no había ningún problema, asegurando así su presencia en España.

Ha sido a su llegada a España cuando ha podido hablar con algunos medios sobre este asunto, ya que durante la entrevista en El Hormiguero no ha querido hablar de esta polémica, pasando de largo y centrándose en su carrera y en la promoción de la nueva serie. Lo cierto es que el actor ha querido pasar la Navidad en Turquía después de estar en Italia y encontrarse con varias semanas de vacaciones. «Turquía es un país que te regala muchas emociones contradictorias, pero ese caos, ese jaleo, me gusta muchísimo, es una parte de mi carácter también», aseguraba.

Hay que dejar claro que el actor, aunque es una estrella en todo el planeta por las series que ha protagonizado, no es especialmente querido por los medios en su país natal, siendo en Italia donde se ha establecido en los últimos tiempos. «Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡pero esto no es nada nuevo! ¡Pero yo no! Por favor, no cometas el error de copiar y pegar las noticias que vienen del Bósforo», así lo explicaba en sus redes sociales después de este incidente.

«¿Creen que ando por ahí con drogas en un momento donde la policía está haciendo investigaciones robustas y arrestando a muchos famosos? Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y podría volver a Italia al día siguiente», de esta manera confirmaba que había estado presente en una redada, pero que había sido puesto en libertad sin ningún tipo de cargo, por lo que no tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia.

En su llegada a España este jueves tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, donde explicó la razón para volver a su Turquía natal. «Al final elegí Estambul porque lo echaba de menos, pero me advirtieron de que las cosas estaban complicadas y que si me gusta salir de noche, de fiesta, había un problema», contaba a 20 Minutos sobre sus accidentadas vacaciones de Navidad.

«Decidí ir igualmente porque no tenía nada que ocultar. Pasé tres semanas maravillosas, me divertí muchísimo, lo echaba de menos, pero al final tenía que pasar algo, si no, casi me habría convencido de volver», aseguraba al citado medio.

Lo cierto es que Can Yaman ha llegado y ha triunfado en España, dando a El Hormiguero su mejor dato de audiencia de toda la semana al lograr un 16 % y 2.090.000 de espectadores, dejando a La Revuelta por debajo del 10 % de share, uno de sus peores datos desde que llegó a La 1.