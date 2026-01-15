Las producciones turcas continúan triunfando, también en España. Y es que, en pleno 2026, parece inconcebible no verlas en algún canal de nuestra parrilla televisiva. Numerosas producciones que destacan por su esencia única, pues todas cuentan con alguna particularidad que las distingue del resto. Además, si hay algo que ha quedado claro, es que el arte interpretativo de Turquía es arrollador. Una situación que nos ha permitido conocer a estrellas de la industria como Can Yaman. El galán turco se encuentra imparable a nivel profesional. De hecho, está trabajando arduamente para embarcarse en su primer proyecto en España. Un reto profesional que le ha llevado a aprender español.

Estos días, Can Yaman está de paso por Madrid debido a que se encuentra en plena promoción de su nueva serie: El Turco. Una ficción de época que se puede ver en la plataforma de Movistar Plus+. Pero, como es bien sabido por los fans del actor, no es la primera vez que pasa por España. Hace unos meses acudió como invitado a La Revuelta, programa de La 1 de Televisión Española. Un encuentro donde mostró su lado más humano, cercano y su humor. Además. sorprendió a todos al desenvolverse tan bien hablando español. «Solo español, por favor, nada de inglés, es un desafío para mí», le empezó diciendo a David Broncano. Pues, quería practicar el idioma durante la entrevista.

Lleva más de un año aprendiendo español

Durante el encuentro, el galán turco explicó que estaba empezando a aprender español. No lo habla a la perfección, pero ha contratado un profesor particular para que le enseñe. Un reto personal y profesional que ha comenzado a llevar a cabo desde que fue fichado para su proyecto en España. «Llevo un año aprendiendo español desde cero», contó.

El artista ha confesado ser un hombre muy aplicado con su trabajo. Por ello, contó que practicaba español varias horas al día, todos los días. Tras ello, acudía a diversas plataformas de streaming para ver series españolas. «Me encanta Jose Coronado y Luis Zahera es de mis preferidos, me gusta el acento gallego», comentó en el programa.

Can Yaman, sobre su manejo del español: «Necesito practicar, pero mi vocabulario es bueno»

«He memorizado mucho. Necesito hablar, necesito practicar, pero mi vocabulario es bueno, es amplio», indicó. Unas palabras que se podían comprobar perfectamente, pues respondía con bastante soltura a las preguntas planteadas por David Broncano. Asimismo, llevó al programa los cuadernos en los que tiene anotadas expresiones o palabrotas en español. Pues, entiende muy bien expresiones como «ser un paquete», «irse de rositas» o «mojar el churro».

Sin embargo, cabe señalar que no es la primera vez que Can Yaman se aventura a aprender un nuevo idioma. De hecho, el joven turco ha confesado que siente mucho interés en aprender nuevas culturas. Saber expresarse y ampliar sus horizontes profesionales le ha llevado dominar el italiano, el inglés y el alemán. Respecto al español, se puede decir que el actor va por muy buen camino.