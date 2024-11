Can Yaman se sincera sobre sus proyectos en España tras estrenar ‘El Turco’

Durante los últimos años, las producciones turcas han adquirido un gran reconocimiento en el mercado internacional. Sus apasionantes historias han logrado conquistar al público de numerosos países, sin importar la barrera del lenguaje. Muchas ficciones que, a su vez, han ayudado a que rostros como el del actor Can Yaman no pasen desapercibidos para el público. De hecho, el artista de 34 años no solo se ha ganado el cariño de los espectadores por su maravilloso talento interpretativo, también ha sorprendido al adentrarse en producciones que manejan diferentes idiomas. Una pasión por su trabajo donde, recientemente, acaba de terminar el rodaje de Sandokan. Todo ello sumado al próximo estreno de la serie El Turco.

Can Yaman adora su profesión, por ello ha confesado que ya tiene el ojo puesto en sus próximas ficciones. De hecho, ha afirmado que está muy interesado en aprender español para poder trabajar en series de nuestro país. Así pues, en una entrevista concedida en mitad de South Festival de Cádiz, el artista se sinceró. «Estoy en una productora que busca proyectos en español. Además, en Roma me preparo con una profesora para aprender bien el idioma y rodar muy pronto en España», explicó. Cabe señalar que el artista turco sabe hablar italiano, alemán, inglés, y, por supuesto, su idioma natal. Por ello, ahora, el castellano es su próximo objetivo.

«Tenemos algo en común, turcos y españoles, que es trabajar bien. Y no por las horas ilegales en Turquía, sino por el empeño de hacer las cosas bien. Sois muy agresivos en eso de pelear por la industria. Creo que haremos un fantástico match», confesó. Asimismo, el actor confesó a los medios de comunicación presentes que desea conocer de primera mano la cultura española, también a nivel laboral.

«Estoy obsesionado con la idea de aprender español. En cuanto se va la profesora me pongo a ver series españolas para practicar. Mi nuevo objetivo es eso, aprenderlo bien y poder rodar también en castellano», confesó entre risas. De momento, trabajar en una producción española es su reto a conseguir, por lo que está trabajando arduamente.

Eso sí, ha confesado que, si llega a poder formar parte de la industria interpretativa de nuestro país le daría «mucha satisfacción». Además, y lejos de dejarlo ahí, ha afirmado que se siente muy feliz de ser reconocido en festivales de series como el que ha acudido. «Este apoyo me honra mucho, he hecho series que gustan pero ser reconocido siempre es importante», concluyó.

Can Yaman estrena El Turco, su nueva ficción

Hace tan solo unas semanas, avanzábamos que Can Yaman ya lo tiene todo preparado para el estreno de una de sus series más ambiciosas. Presentada bajo el título de El Turco, la producción llegará el próximo 2025 a la plataforma de GAIN. Este medio es considerado como uno de los más importantes de Turquía, pues cuenta con más de dos millones de suscriptores.

Asimismo, la aplicación puede descargarse desde cualquier dispositivo inteligente. Eso sí, cabe señalar que el inconveniente para los fans hispanohablantes es que se trata de una producción en inglés, por lo que no contará con el doblaje español, todavía.