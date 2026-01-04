‘El Turco’, la nueva serie de Can Yaman, llega a España: fecha de estreno y cómo verla (online y tv)

Las ficciones turcas se han convertido en uno de los mayores descubrimientos audiovisuales de los últimos años, de eso no cabe duda. Hasta la fecha, muchas han sido las producciones que han logrado conquistar por completo el corazón de los espectadores, independientemente de la cadena en la que sea emitida. Pues, si hay algo que ha quedado claro es que el arte interpretativo de Turquía es arrollador. Una situación que nos ha permitido conocer, a su vez, a estrellas de la industria como Can Yaman. El galán turco se encuentra imparable a nivel profesional. De hecho, muy pronto, podremos verlo en la pequeña pantalla con El Turco, su nueva serie.

El Turco es una serie que promete llegar pisando fuerte. Pues, aunque su estreno en España se ha retrasado más de lo esperado, las ansias del público por verla siguen siendo notables. Pero, afortunadamente, ya tenemos fecha de estreno. En esta ocasión, la encargada de traernos esta producción turca será la plataforma de Movistar Plus+. Pues, ampliará su catálogo para ofrecer uno de los estrenos más esperados por los fans de Can Yaman. Pero, ¿cuándo se estrena? ¿Se puede ver gratis? ¡Toma nota!

Fecha de estreno y cómo ver ‘El Turco’

Tal y como se ha informado de manera oficial, El Turco se podrá ver en nuestro país a partir del próximo 15 de enero. Para poder verlo será necesario estar suscrito a la plataforma de Movistar Plus+, eligiendo alguno de sus planes de pago. De esta manera, se podrá ver este esperado proyecto interpretativo del galán turco. Y es que, se presenta como la primera ficción turca grabada en inglés y que está inspirada en una novela que recrea una sangrienta historia real.

De momento, no hay fecha anunciada para una posible emisión de la serie en televisión en abierto. Pero, gracias a la plataforma anteriormente citada, se puede ver desde casi cualquier dispositivo. Pues, tan solo es necesario descargarla en la televisión o donde se desee. Siempre teniendo en cuenta, recordamos, que hay que estar suscrito a la compañía. Asimismo, se ha informado que la producción está compuesta por seis episodios y ha sido vendida a más de 30 países.

¿De qué trata ‘El Turco’?

Según se ha explicado, El Turco es una serie basada en la novela homónima de Orhan Yeniaras. La producción sigue las vivencias de un soldado otomano llamado Balaban Agha, quien es herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Poco a poco, consigue recuperarse gracias a los cuidados de los aldeanos de Moana, en el norte de Italia.

Debido a ello, el protagonista decide establecerse en la región y lidera una revuelta de campesinos contra sus opresores. El tiempo pasa y comienza a ser conocido entre los habitantes como «El Turco». Pues, sus grandes hazañas logran posicionarlo como una de las figuras más emblemáticas de la época.

Asimismo, se ha revelado que el actor Can Yaman permaneció durante seis meses en Budapest, Hungría, lugar donde se grabó la serie. Un largo tiempo donde tuvo que entrenarse en el uso de espadas, equitación y en la actuación en inglés. Una serie de aspectos que han hecho mucho más atractiva esta propuesta audiovisual.