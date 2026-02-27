No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 26 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 507 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Carmen y Tasio parece que no consiguen encontrar el hueco para pasar tanto tiempo juntos. Todo ello mientras Miguel tiene un tenso altercado con un trabajador un tanto violento. Andrés hace todo lo que está en su mano para buscar una alternativa a una medida drástica que ha propuesto, recientemente, Pablo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente ficción diaria han podido ser testigos de cómo Gabriel no ha dudado un solo segundo en azuzar a don Agustín contra Digna. Y no solamente eso, sino que también hace todo lo que está en su mano para tratar de jugársela a Beatriz. Tasio y Paula no han dudado un solo segundo en compartir un instante de complicidad, mientras que Mabel ha acabado descubriendo todas y cada una de las cartas de Salva.

¿Qué sucede en el capítulo 508 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 27 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Gabriel tiene un sorprendente gesto con Begoña. Ella, por su parte, por fin se ha visto las caras con Beatriz. Uno de los momentos más esperados, sin lugar a dudas.

Andrés y Valentina se ven en la obligación de trabajar juntos, mientras que don Agustín aprovecha la ocasión que se le ha presentado para apretar a Digna para que se case con Damián. Él, por su parte, se ha quedado completamente sin palabras al descubrir que Marta está saliendo con Cloe.

Miguel parece estar profundamente decidido a abandonar su puesto en el dispensario, mientras que Paula ha querido enseñar a Tasio a jugar al ajedrez. En cuanto a Salva, parece que acaba metido de lleno en una pelea que podría traer graves consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.