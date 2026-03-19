Resultado del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre: comprobar el número premiado del 19 de marzo de 2026

El Sorteo del Día del Padre de la ONCE reparte un primer premio de 17 millones de euros. Cada cupón tiene un precio de 5 euros y participan números que van del 00000 al 99999, con varias series asociadas a cada uno. Además del gran premio, se reparten otras cuantías: 99 premios de 40.000 euros para quienes tengan el mismo número con distinta serie; 900 premios de 1.500 euros por acertar las cuatro últimas cifras; 9.000 premios de 100 euros por las tres últimas; 90.000 premios de 10 euros por las dos últimas; y 900.000 premios de 5 euros correspondientes al reintegro.

Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre

Este jueves, 19 de marzo de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 72181 con 17 millones de euros, con serie 72. El reintegro a la primera cifra es el 1 mientras que el reintegro a la última cifra es el x.

1 premio de 17 millones de euros a las cinco cifras y serie: 72181 serie 072.

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras: 72181.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras: 2181.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras: 181.

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras: 81.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra: 1.

El primer premio de 17 millones de euros, tributa al 20% sobre la cantidad que excede los 40.000 euros, lo que supone una retención de 3.392.000 €. El ganador recibirá un importe neto de 13.608.000 euros. El resto de premios están exentos de impuestos.

Aunque ganar un premio genera mucha ilusión, es importante actuar con calma y saber cómo proceder para cobrarlo correctamente. Si el importe es inferior a 2.500 euros, se puede cobrar directamente en la administración correspondiente. En cambio, para premios superiores, es necesario acudir a una entidad bancaria con el décimo y presentar el DNI. En estos casos, el ganador debe identificarse, aunque no es obligatorio disponer de una cuenta bancaria. El cobro puede realizarse mediante ingreso en cuenta, en efectivo, transferencia bancaria o incluso a través de un cheque.

17.000.000 € le quedan bien a todo el mundo 😉 Haznos caso, regala el Cupón Extra #DíaDelPadre de la ONCE y todos contentos ¿Ya tienes tu cupón para el 19 de marzo? #BienJugado https://t.co/e7lxSU4ofN pic.twitter.com/zC5PjLzkPq — JuegosONCE (@JuegosONCE) March 18, 2026

Este año, la ONCE ha apostado por un diseño original y cercano para el sorteo del Día del Padre, con una frase que evoca esa insistencia tan típica de la infancia: «Papá, papá, papá, papá, papá, papá… ¡Pero mira!». Un guiño simpático que acompaña al gran atractivo del sorteo: un premio principal de 17 millones de euros para un único ganador.