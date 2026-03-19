Rodolfo Sancho visita ‘El Hormiguero’ casi tres años después del crimen de su hijo Daniel

La vida de Rodolfo Sancho cambió por completo en agosto de 2023, cuando su hijo Daniel Sancho cometió el terrible asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Desde entonces, su carrera como actor se paró prácticamente en seco, para centrarse en la defensa de su hijo y en conocer lo ocurrido con él. Los viajes a Tailandia, las gestiones han sido constantes, mientras que decidió refugiarse en su casa de Fuerteventura junto a su actual pareja, Xenia Tostado, que también ha regresado al trabajo en 2026 gracias a la serie Sueños de libertad. Para el actor, esta visita a El Hormiguero es su primera gran aparición en televisión, puesto que ha tenido que acudir junto a Megan Montaner para promocionar la segunda temporada de la serie Entre tierras, una producción de Atresmedia.

La ficción sucede en el campo manchego, donde el actor ha grabado junto a su compañera, siendo su primer proyecto de trabajo como actor desde que ocurrió el crimen. Su entrada al plató ha sido muy especial, puesto que se le notaba muy bajo de ánimos y dejando el peso durante los primeros minutos a su compañera Megan. Hasta ahora, sus apariciones han sido en ruedas de prensa o declaraciones a la prensa para hablar de lo sucedido con su hijo. Su única entrevista en profundidad fue en el documental El caso Sancho, disponible en la plataforma HBO Max desde septiembre de 2024.