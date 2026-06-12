La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado jueves 11 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 852 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cristóbal toma una drástica decisión, como es la de suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves tras haberle robado la carta. Julieta, por su parte, muestra signos de despertar, y es Petra quien se percata y avisa al doctor. Manuel no puede evitar sufrir al ver a Ciro al lado de Julieta, mientras que Curro y Ángela deciden contar todas las aventuras que han tenido durante su viaje a Madrid.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo María Fernández empieza a sentir fuertes dolores, hasta tal punto que cree que está de parto. Por suerte, todo queda en un susto que le sirve para darse cuenta de su pronta maternidad. Lope explica a la familia que ha vuelto para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos, mientras que Vera termina escabulléndose para no hablar con él. Todo ello mientras, poco a poco, parece que Pía y Ricardo recuperan su amistad. Adriano, por su parte, baja a ver a Lope a la zona de servicio y cree distinguir su silueta. Manuel no duda en confesar a Julieta, dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado.

¿Qué sucede en el capítulo 853 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 12 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Leocadia se muestra profundamente orgullosa del éxito de Curro, mientras que él y Ángela no creen en su palabra. Tras distinguir luces y sombras, Adriano pide a Ricardo que avise al doctor, mientras que Simona y Candela interceden para que Vera hable con Lope.

Teresa explica a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, mientras que Cristóbal propone a María y Petra ser amas de llaves. Alonso, por su parte, propone a Ricardo ser segundo mayordomo, algo en lo que Cristóbal no está de acuerdo. Lope intenta, una vez más, hablar con Vera, pero ella lo rechaza.

Ciro exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio, mientras que Jacobo termina confesando a Martina toda la verdad: nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York. Es más, no dudó en inventárselo todo para retenerla. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.