Gran sorteo para el Rayo en Conference League: Samsunsport en octavos y camino amable hasta la final

De Vallecas a Leipzig. El Rayo mira con esperanza su futuro en la Conference League. Se enfrentarán en octavos de final al modesto Samsunsport y su horizonte queda dibujado amablemente. Evita al Shakhtar, AZ Alkmaar, Crystal Palace y Fiorentina. Todos los cocos han quedado en el otro lado del cuadro. El Rayo, si supera al Samsunsport, se enfrentaría al Celje o AEK Atenas y en una hipotéticas semifinales al Sigma, Mainz, Rijeka o Estrasburgo.

