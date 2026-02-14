Los días son eso que pasan entre los líos en Vallecas. Por ahí camina el Rayo asfixiado por sí mismo. ¿Qué puede salir mal? Pues todo. Lo penúltimo, la suspensión del partido contra el Oviedo porque el césped no garantiza el desarrollo del encuentro con seguridad hacia el físico de los futbolistas. Lo otro penúltimo, que el derbi madrileño entre Rayo y Atlético no se disputará en Vallecas porque el terreno de juego no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad. Lo otro penúltimo… En el Rayo siempre es penúltimo porque siempre queda algo más esperpéntico por venir.

Lo penúltimo es que el mencionado partido contra los rojiblancos se disputará en Butarque, estadio del Leganés, actual equipo de Segunda División. Tanto la afición como el club vivirán un peregrinaje este fin de semana. Los primeros deben trasladarse hasta la periférica Ciudad Deportiva rayista para sacar las entradas de cara al partido. El Rayo no realizará venta general de entradas para el choque contra el Atlético. Únicamente podrá gestionar localidades entre sus abonados. La entidad vallecana ha mostrado su rechazo con un escueto comunicado.

«El Rayo muestra su absoluta disconformidad, pero no le queda otra que aceptar la alternativa. Por imposición de la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, cada abonado únicamente podrá retirar una entrada, no habrá venta general de entradas», reza el escrito. Todo ello relacionado con los aficionados, pero los jugadores también afrontarán su particular éxodo. Inicia este sábado con el entrenamiento previo al partido, que en lugar de ser en su Ciudad Deportiva se llevará a cabo en la del Getafe a puerta cerrada.

El Atlético, último asistente al esperpento del Rayo

Algo que, para desgracia rayista no es nuevo, este curso se han desplazado en más de una ocasión a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Cabe recordar que el Rayo estuvo, entre pretemporada e inicio del curso, cerca de tres meses sin poder entrenar en su ciudad deportiva debido al mal estado de los campos. Los jugadores se vieron exiliados a campos fuera de sus propias instalaciones que sí reunieran las condiciones necesarias. Aquello afectó al normal desarrollo de una pretemporada para un equipo de Primera División.

A esto se suman las deficiencias diarias tales como la falta de agua caliente en las duchas y la carencia de una limpieza adecuada. Instalaciones obsoletas para cualquier equipo ya no de Primera, sino del fútbol profesional. Se añaden también los robos de material que han provocado más de un plante de la plantilla a los entrenamientos. Hasta en tres ocasiones han robado las botas de los jugadores.

La última desembocó en negativa a ejercitarse pese a las conversaciones con Iñigo Pérez tratando de lo contrario. Por no hablar de que la venta de entradas sigue instalada en el pleistoceno sin si quiera una rudimentaria página web que lo permita. Y ahí que camina el Rayo, con una gestión desastrosa abocada a que todo lo que pueda salir mal, salga mal.