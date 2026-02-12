El Rayo Vallecano – Atlético de Madrid de Liga se jugará en el estadio de Butarque de Leganés

El partido de Liga entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, que se jugará el próximo domingo 15 de febrero a las 16:15 horas, se disputará en el estadio de Butarque de Leganés y no en el de Vallecas. Tras el desastre de césped en el que se encuentra el campo del Rayo, la Liga ha decidido que se dispute el duelo en Leganés.

Horas después de que se conociera que el Rayo – Real Oviedo aplazado el pasado sábado por el estado del césped ya tiene fecha de disputa, ahora la novedad es que el duelo entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid de la 24ª jornada de Liga no se jugará en el estadio habitual del conjunto vallecano. Será en Butarque, la casa del Leganés, que figura como estadio alternativo del Rayo.

Esto se debe al lamentable estado del césped de Vallecas, que había sido replantado anteriormente la pasada semana. Como se esperan además más lluvias estos días previos en Madrid, la Liga, en colaboración con el Rayo Vallecano, no esperan como hicieron hace unos días y ya utiliza ese campo alternativo de Butarque.

Esto fue realmente lo que faltó la semana pasada, cuando se aplazó el duelo entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo a cuatro horas de que tuviera que comenzar. La Liga, en un desastre de organización, no previó lo que ahora sí hace y no puso el campo alternativo de Butarque.

En un anuncio oficial por parte de la Liga, se explica que ya se ha terminado «la auditoría e inspección del terreno de juego del Estadio de Vallecas» y que «a pesar de los trabajos realizados, el mismo no reúne las garantías para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los participantes».

El cambio de campo de Vallecas a Butarque -noticia adelantada por la Cadena COPE y ya oficializada por la Liga- no afecta realmente a los equipos, que sólo tendrán que viajar unos pocos más de kilómetros (ambos son de Madrid), pero sí a los aficionados, sobre todo los del Rayo, que ven cómo no pueden estar en su estadio y tienen que desplazarse a Leganés para ver a su equipo como local.