La Liga pone fin a la vergüenza: el Rayo-Oviedo, el 4 de marzo antes del Real Sociedad-Athletic de Copa

La Liga ha puesto fin a la vergüenza que protagonizó el pasado sábado cuando suspendió el Rayo Vallecano-Real Oviedo de la jornada 23 en el mismo día del partido horas antes de su comienzo. Finalmente, el encuentro de la discordia se disputará el próximo 4 de marzo a las 19:00 horas en el estadio de Vallecas, justo antes del duelo de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club (21:00).

Por tanto, la queja del Oviedo, que pidió a la Liga que le diera los tres puntos por incomparecencia de su rival, no ha llegado a buen puerto y los de Almeida tendrán que visitar finalmente al Rayo después de tener que regresar el pasado sábado a la capital de Asturias sin haber jugado y habiendo sido avisados de la suspensión horas antes del inicio del choque.

El motivo del aplazamiento fue el lamentable estado del césped de Vallecas, que había sido replantado anteriormente esa misma semana. Ni el club presidido por Martín Presa ni la Liga de Javier Tebas se preocuparon de buscar una solución como hubiera sido mover el encuentro a un campo alternativo como podía haber sido el Coliseum, ya que el Getafe jugaba fuera de casa el pasado fin de semana y estaba libre.

Comunicado de la Liga sobre el Rayo-Oviedo

«El partido entre Rayo Vallecano y Real Oviedo correspondiente a la jornada 23, que fue aplazado este pasado fin de semana, se disputará el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00.

La Liga recuerda que cualquier incidencia por la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, debe resolverse conforme a la normativa aplicable, y corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición.

Como siempre, la Liga actúa con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público».