Un ingeniero agrícola destapa la bochornosa gestión del césped de Vallecas: «Puede tardar un mes»

A medida que pasan los días, sigue creciendo la magnitud del ridículo que perpetraron la Liga de Javier Tebas y el Rayo Vallecano con la suspensión del partido entre los de Vallecas y el Real Oviedo por un césped recién plantado. El estado del campo hacía el fútbol impracticable y en el mismo día del encuentro se tomó la decisión del aplazamiento.

Alfredo Pazos, gerente de Arpasa e ingeniero agrícola con más de 20 años de experiencia en la construcción de terrenos deportivos de soporte natural, trabajando para equipos como Sevilla, Betis, Watford o Granada, reveló el tiempo necesario para poder jugar en un terreno de juego desde que se siembra el césped.

Preguntado por cuántos días tienen que pasar para poder pisar un césped recién plantado, Pazos dio la respuesta que retrata al Rayo y a la Liga: «El césped es un ser vivo, tiene sus biorritmos propios y depende de muchos factores externos, entre ellos el clima, la temperatura…» Concretando más y al ponerle el ejemplo de Vallecas, dijo que «es una locura».

«Si lo tienen que cambiar por circunstancias, en pleno invierno, en Madrid, donde hace un frío importante y con la cantidad de agua que ha estado cayendo, pues puede durar un mes o 45 días», aclaró, para sorpresa de Juanma Castaño, presentador de El Partidazo de Cope, que volvió a insistir en este asunto.

El caos con el césped de Vallecas

«Si ese trabajo se hace en primavera o verano, se puede jugar a los dos o tres días. El césped no está agarrado al suelo, pero espesa tanto y está en unas condiciones que se puede pisar y no se mueve. En invierno, con un suelo saturado de agua, unas temperaturas bajas, donde el césped lo colocas y no enraiza porque la propia vegetación es prácticamente nula, va a tardar mucho más», añadió Pazos.

«Tienes que recebar el césped para cargarlo de peso de arena y va a tardar en agarrarse al suelo mucho tiempo. Si el suelo además está en malas condiciones por el agua, se alarga muchísimo la entrada en juego del campo», sentenció, descartando que Vallecas vaya a estar preparado para el partido de este domingo a las 16:15 horas entre el Rayo y el Atlético de Madrid.

«Difícilmente porque además los campos de fútbol no los dejan descansar, los siguen utilizando mientras, y esto alarga todavía más el período», explicó el experto, que también habló del caso del Metropolitano: «El problema es que el césped se coloca en noviembre, también en invierno, y el del Atlético es híbrido, con la fibra pinchada en el terreno. Aunque lo hayan cosido, se seguirá moviendo».