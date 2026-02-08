Cazorla desnuda a la decrépita Liga de Tebas: «A años luz de la Premier en todos los sentidos»

Santi Cazorla ha criticado con mucha dureza la inacción de la Liga que conllevó la suspensión del partido de su equipo, el Real Oviedo, contra el Rayo Vallecano este sábado por el mal estado del césped del estadio de Vallecas. El histórico centrocampista español no ha dudado en denunciar a través de sus redes sociales el injustificable aplazamiento del encuentro de la jornada 23 por una clara imprevisión de Javier Tebas y la patronal.

Así, Cazorla colocó a la Premier League, donde militó durante cinco temporadas en el Arsenal, «a años de luz» de la Liga española. «La realidad es que la Liga está a años luz de la Premier League en todos los sentidos», afirmó el asturiano en un mensaje que llega después de conocerse que su club, el Oviedo, ha reclamado a la patronal los tres puntos.

La realidad es que la @LaLiga está a años luz de la @premierleague en todos los sentidos. — Santi Cazorla (@19SCazorla) February 8, 2026

El Rayo y la Liga conocían durante la semana que el fútbol era impracticable en Vallecas por el estado del césped y no buscaron ninguna solución para que se celebrase el partido, como designar el Coliseum de Getafe –que jugaba en Mendizorroza como visitante esta jornada– como campo alternativo. En cambio, el anuncio de la suspensión no se supo hasta pasadas las 10:00 de este sábado, ni cuatro horas antes del comienzo.

Esto generó un enfado tremendo del Oviedo y también de su capitán, que un día después no ha podido evitar transmitir su enfado mediante este mensaje con el que machaca a la Liga de Tebas que, a partir de este fin de semana, ya está un escalón más por debajo del campeonato de Inglaterra.

Cazorla, la Liga y el enfado del Oviedo

«Tras la suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo, a escasas horas de su celebración, debido al estado del terreno de juego tras el cambio integral del césped, una situación que ha provocado un perjuicio directo a cientos de seguidores que ya se encontraban en ruta o incluso en Madrid, el Real Oviedo, junto con la APARO, ha puesto en marcha un formulario oficial con el objetivo de recabar información de los aficionados azules que se han visto perjudicados por dicha negligencia.

Teniendo en cuenta que muchos aficionados se vieron obligados a interrumpir o cancelar sus desplazamientos, asumiendo gastos en transporte, alojamiento y otros conceptos, sin posibilidad de disfrutar del partido para el que habían organizado su viaje con antelación, nuestra entidad, junto a la Asociación de Peñas del Real Oviedo, está estudiando todas las vías posibles para reclamar ante las autoridades competentes que se depuren responsabilidades y se tenga en cuenta el perjuicio económico ocasionado a nuestra afición.

Con el fin de poder cuantificar de manera precisa el alcance de los daños provocados por esta situación, el Club habilita este formulario como canal oficial para que los aficionados afectados puedan inscribirse y detallar los gastos asumidos como consecuencia de la suspensión del encuentro.

Toda la información recabada será utilizada exclusivamente para valorar el impacto real de lo sucedido y respaldar las posibles acciones que se lleven a cabo en defensa de nuestros seguidores y del propio Club, partes afectadas por una situación que nunca debió producirse.

Desde el Real Oviedo queremos agradecer una vez más el comportamiento ejemplar de nuestra afición, así como mostrar nuestro apoyo y cercanía a todos los oviedistas que vieron frustrado su desplazamiento a Vallecas. Del mismo modo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la afición del Rayo Vallecano por el trato dispensado y su comprensión hacia nuestros seguidores, así como nuestra solidaridad con ellos ante una situación que también les ha perjudicado».