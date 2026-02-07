A la Liga de Tebas no dejan de crecerle los enanos: ahora el Levante denuncia «agravio comparativo»

Qué mañana la de este sábado 7 de febrero para la Liga presidida por Tebas. Sus frentes se multiplican. Comenzaron los fuegos artificiales con la suspensión del partido entre Rayo y Oviedo por el estado del césped de Vallecas, una decisión que el club asturiano describe como «vergonzosa», siguió con la petición del Sevilla para suspender su partido debido al temporal y se ha rematado con otro malestar. El del Levante, que denuncia agravio comparativo de la Liga de Tebas por los horarios.

El club granota viene criticar ferozmente las modificaciones de horarios para la jornada 24 del campeonato. Su comunicado inicia con una mezcla de ironía y resignación. «Aun siendo plenamente conscientes de la escasa —por no decir nula— incidencia que esta protesta tendrá, como viene ocurriendo con los equipos más nuevos de la categoría, el club se siente en la obligación moral y ética de denunciar lo que vuelve a suponer un agravio comparativo y un perjuicio deportivo directo para nuestra entidad».

El Levante denuncia menos tiempo de descanso y preparación dentro de una tendencia reiterada que considera inaceptable. «En virtud de estas modificaciones, el Levante UD disputará su encuentro de liga el próximo domingo, mientras que nuestro rival del miércoles 18 de febrero, el Villarreal CF, lo hará el sábado anterior. Esta decisión conlleva que nuestra primera plantilla cuente con un día menos de descanso y preparación técnica frente a su oponente, alterando las condiciones de igualdad necesarias para el correcto desarrollo de la competición», sigue el comunicado.

Finaliza el escrito del Levante con otro ejemplo del agravio comparativo que denuncia por parte de la Liga de Tebas. «A este hecho se suma una tendencia reiterada en la designación de horarios que el club considera inaceptable. El Levante UD ha mostrado hasta la fecha respeto; sin embargo, la recurrencia de partidos fijados en la franja de las 14 horas, sumada a la decisión de disputar el derbi ante el Valencia CF en un viernes que impidió la participación de futbolistas convocados con sus selecciones, denota una falta de sensibilidad y respeto hacia nuestro club», finaliza.

El Levante se suma a la escalada de críticas a la Liga

No hay día tranquilo en Vallecas, tampoco para la Liga de Tebas, que ahora tiene al Oviedo de morros por la suspensión del partido ante el Rayo. La patronal decidió suspender el encuentro debido al mal estado del terreno de juego vallecano, algo para lo que el club asturiano muestra su solidaridad. No así con la Liga presidida por Javier Tebas, contra la que ha cargado Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo.

«Entendemos que aquí hay unas reglas de juego y que se han saltado totalmente. Hay unas condiciones donde nosotros cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de la Liga con sanciones y para nosotros que pase esta situación ahora mismo es vergonzoso», apunta Roberto. La indignación del Oviedo con la Liga de Tebas es total debido a que la suspensión se ha producido apenas 4 horas de que rodase el balón.

Una decisión que la patronal ha tardado en tomar, pese al conocimiento desde el pasado viernes del estado del césped, con el fin de agotar las posibilidades posibles para la disputa. La crónica de una muerta anunciada, vaya. «Creo que se han saltado todas las reglas, ahí está el reglamento para ver en qué condiciones se pueden suspender estos partidos y yo creo que esto indica mucho cómo está la liga española en el fútbol», añade el directo deportivo ovetense.