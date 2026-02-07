El Oviedo explota por la suspensión del partido contra el Rayo: «Estudiaremos acciones reglamentarias»

Lo que ocurre en Vallecas responde a una gestión nefasta cada fin de semana. La última es la suspensión del partido entre el Rayo y el Oviedo por el estado del césped en el estadio vallecano, carente de garantías necesarias para salvaguardar la protección de los futbolistas y disputar el partido con tranquilidad. La Liga optó por suspender el partido para «velar por la seguridad de los jugadores», explicó en un comunicado.

Comunicado completo del Oviedo sobre la suspensión del partido contra el Rayo

Tras conocerse la suspensión oficial del partido Rayo Vallecano – Real Oviedo, previsto para hoy a las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas, el Real Oviedo comunica lo siguiente:

1. El Club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

2. Asimismo, el Real Oviedo reconoce que los organismos competentes hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas, principios irrenunciables que deben prevalecer en cualquier circunstancia dentro de la práctica deportiva profesional.

3. No obstante, esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro.

4. En este sentido, y a la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades. En consecuencia, el Club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas.