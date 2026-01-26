Ayuso responde a Presa sobre la polémica del estadio del Rayo: «Se queda en su lugar»

Isabel Díaz Ayuso ha respondido las súplicas de Raúl Martín Presa sobre su petición de mudarse del Estadio de Vallecas ante el preocupante estado de las instalaciones. Apenas un par de días después de la petición del máximo dirigente club madrileño, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue tajante para defender la postura de mantener la misma ubicación haciendo una reforma para zanjar la polémica.

Todo surgió a raíz de las declaraciones de Presa después de la derrota del Osasuna a pie de campo, donde salió a explicar la necesidad que existe en el club por hacer cambios urgentes: «La propietaria del campo es la Comunidad de Madrid y yo con el campo no voy a decir nada. El campo estará, pero el Rayo Vallecano de este campo tiene que salir. Se quedará el campo pero el Rayo Vallecano más claro no lo puede decir. Hay que ir a un campo con las necesidades del fútbol moderno y las necesidades de la competición», concluyó.

«El Rayo, como se quede aquí, muere. Estará condenado a no estar en el fútbol profesional. Es un auténtico milagro, porque estamos compitiendo con diferencia de capacidades», concluyó. Un discurso que avala también la plantilla, como hizo Álvaro García en zona mixta: «No es ni de regional, estamos cansados de decirlo. Nos ponen excusas… y así es muy difícil. No recibimos ni un poquito de ayuda», expresó.

Ayuso se mantiene firme en no mover el estadio de Vallecas

El estadio, que se encuentra entre la Avenida de la Albufera, la calle Payaso Fofó y Teniente Muñoz Díaz, es la ubicación que prefiere tanto la afición del Rayo como Ayuso, quien ha recalcado que la solución no está en el traslado: «El estadio se queda en su lugar, lo que haremos es reformarlo para su máxima seguridad, para que pueda ampliarse en localidades y para que pueda ser explotado para otros muchísimos eventos. Eso es bueno para el distrito y es una decisión que hemos tomado porque consideramos que es la más adecuada», comentó en el Foro Nueva Economía.