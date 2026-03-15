España quiere más derecha y menos izquierda. Después de 39 años gobernando Castilla y León de forma ininterrumpida, la derecha ha logrado su mejor resultado de la historia en esta tierra con el 54,38% de los votos. El PP logró el 52,2% de los sufragios en 1995, cuando Vox no existía, hasta ahora el récord de la alternativa al socialismo. El escrutinio de este 15M (+4% PP, +1,28% Vox, +074% PSOE y -4,36% Podemos) ensancha en casi nueve puntos la distancia entre el conjunto de la derecha y el bloque de la izquierda y corrobora lo que ya descubrimos en Extremadura y después en Aragón: España huye del sanchismo en cuanto la dejan votar.

La gran noche de Mañueco. El PP emprendió un rally electoral para demostrarle a Sánchez que gobierna sin mayoría. Pero sólo el líder castellano-leonés ha conseguido convertir la cita con las urnas en una oportunidad para aumentar su respaldo electoral y el del PP. Guardiola perdió votos, aunque subiera un escaño. Y Azcón perdió votos y escaños, aunque fuera el más votado. Mañueco ha conseguido más diputados y más votos que en ninguna de sus anteriores elecciones como candidato, ha triplicado su ventaja sobre el PSOE y se ha distanciado de Vox. Música para los oídos de Génova.

¿Vox descubre su techo? El equipo de Abascal tenía como objetivo el 20%, pero ha descubierto que es más fácil crecer desde cero que hacerlo cuando, como en Castilla y León, ya disfrutaba de una posición de fortaleza. El casi 19% que ha cosechado es ya el mejor resultado histórico de Vox en una comunidad autónoma, pero debería dejar una lección en Bambú: si el objetivo oculto de Vox es sorpasar al PP en lugar de trabajar con él para liberar a España del sanchismo, no parece un reto a su alcance.

Sánchez está solo. Un líder local, alcalde de Soria, sin contaminar por el Gobierno sanchista, ha mantenido a flote al PSOE, algo que no lograron el candidato procesado que enchufó al hermanísimo en Extremadura ni la ministra portavoz en Aragón. Carlos Martínez apenas ha mejorado los resultados del PSOE en 0,75 puntos, pero le han reportado dos escaños más. El PSOE sobrevive en Castilla y León y el resto de España gracias a que fagocita a sus socios. Y sin socios (Podemos también ha desaparecido de las Cortes castellanoleonesas), nunca más tendrá opciones de armar otro Frankenstein para gobernar.