La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes la dimisión de Pedro Sánchez, y acusa al presidente del Gobierno de ser «responsable» del accidente ferroviario de Adamuz. «Por eso no quiere ver a las víctimas», ha afirmado Ayuso, quien también ha exigido que el ministro de Transportes, Óscar Puente, renuncie a su cargo debido a esta tragedia.

«El ministro Puente tiene que dimitir, porque sus años al frente del Ministerio solo han servido para proponer ocurrencias, insultar gravemente cada día y en mitad de la tragedia, a pesar de la información veraz de los medios y de lo que han señalado empresas como Adif o Renfe», asegura Ayuso, que acusa al titular de Transportes y Movilidad Sostenible de haber «seguido en la misma tónica, buscando culpables, en este caso también con empresas, con instituciones y con medios de comunicación, mientras incurre en continuas contradicciones por más ruedas de prensa que dé».

Ayuso rápido se ha centrado en el presidente del Gobierno, de quien dice que es el principal responsable de lo sucedido. «En realidad, quien debería empezar por dimitir es su jefe, Pedro Sánchez que, nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad», ha subrayado la jefa del Ejecutivo madrileño en su intervención en el Foro Nueva Economía, hilando con la crítica a Puente.

«En España cada desgracia, cada situación que ocurre va por departamentos, nunca va con el presidente. Pero lo cierto es que es él –Pedro Sánchez– quien ha ido cambiando de responsables en el Ministerio, ya van tres o cuatro, quién puso al frente a un ministro que está en la cárcel, que tiene imputados a varios cargos de Adif, que colocaron a Koldo y a sus familiares a miss Asturias, que contrataron trenes que no cabían por los túneles o que, entre otras muchas cosas, introdujo ilegalmente y con nocturnidad a Delcy en España», ha analizado la presidenta de la Comunidad de Madrid para zanjar asegurando que «Sánchez es el responsable, y por eso no va a Huelva» a ver a las víctimas.

Ayuso ha celebrado también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya «frenado» las denuncias de abuso sexual contra Julio Iglesias y ha tildado de «nefasto» el trato que ha recibido el artista. La dirigente madrileña se ha preguntado «cómo habrán visto el caso para cerrarlo de un portazo» con lo fácil que es «desprestigiar gratuitamente a una persona», que además el Gobierno no considera «de los suyos». Al hilo, ha tachado de «lamentable» el trato que se le ha dado y que ha sido «especialmente nefasto desde España, que es su casa».

Ayuso rebaja el IRPF

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado también este lunes una nueva bajada de impuestos, concretamente la rebaja de medio punto del IRPF con su entrada en vigor prevista para 2027.

Esta medida, que ha avanzado en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum, se suma a la bajada de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente rentas bajas según las estimaciones del Gobierno regional.

Con esta nueva reducción el tipo mínimo queda en el 8% y el máximo en el 20% para sumarse a las 34 bajadas de impuestos que el Gobierno autonómico ya ha aprobado desde 2019 con Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.