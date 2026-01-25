Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Real Oviedo

El Barcelona vuelve a ser líder de la Liga tras su victoria ante el Real Oviedo, el último en la clasificación. El conjunto de Hansi Flick venció al club asturiano por 3-0 y se va a los 52 puntos, uno más que el Real Madrid. Es decir, las cosas tras la jornada 21 siguen igual que antes de que empezara: el Barcelona un punto por encima del Real Madrid.

Le costó al Barcelona ganar al Real Oviedo, pero al fin y al cabo le ganó y recupera el liderato de la Liga que le había quitado el Real Madrid tras vencer al Villarreal el sábado. El Barça aprovechó los goles de un Oviedo que aguantó toda la primera mitad, pero que falló en los dos primos tantos que anotó el conjunto culé. Dani Olmo y Raphinha fueron los autores de esos dos goles del líder de la Liga. Después Lamine Yamal hizo un golazo para completar la goleada.

El Barcelona se va a los 52 puntos en la clasificación de la Liga, uno más que el Real Madrid y ocho más que el Atlético. Quedan todavía 18 partidos, por lo que todavía queda mucho campeonato. Por su parte, el Real Oviedo seguirá una semana más último, con 13 puntos, a ocho de la salvación (que pueden ser más en función de otros resultados).

En la próxima jornada, el Barcelona se medirá al Elche en el Martínez Valero, mientras que el Real Madrid se medirá al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 52 puntos Real Madrid – 51 Atlético de Madrid – 44 Villarreal – 41 Espanyol – 34 Betis – 32 Celta de Vigo – 32 Osasuna – 25 Elche – 24 Real Sociedad – 24 Sevilla – 24 Athletic Club – 24 Girona – 24 Valencia – 23 Rayo Vallecano – 22 Mallorca – 21 Getafe – 21 Alavés – 19 Levante – 17 Real Oviedo – 13

Resultados de la 21ª jornada de la Liga

Levante 3-2 Elche

Rayo Vallecano 1-3 Osasuna

Valencia 3-2 Espanyol

Sevilla 2-1 Athletic Club

Villarreal 0-2 Real Madrid

Atlético de Madrid 3-0 Mallorca

Barcelona 3-0 Real Oviedo

Quedan por disputarse: