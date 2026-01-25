Lamine Yamal también quiere esta Liga

Lamine Yamal dio un paso adelante y demostró que también quiere esta Liga liderando a un Barcelona que ganó cómodamente al Real Oviedo en el Camp Nou (3-0) y que recupera el liderato del campeonato nacional con un punto más que el Real Madrid. El equipo asturiano aguantó muy bien la primera parte, pero los de Flick pusieron una marcha más tras el descanso y el resto de partido fue un paseo. Una gran presión de Lamine inició el primer gol de Olmo, Raphinha hizo el segundo y el tercero fue una obra de arte de Yamal.

El sábado vimos como Mbappé lideró al Real Madrid en Villarreal. Y el domingo hizo lo propio Lamine Yamal con el Barcelona ante el Oviedo. Es una Liga de dos con dos talentos descomunales. El ’10’ culé inició el 1-0 y sentenció el partido con un golazo que puso de pie al Camp Nou. Un Barça a medio gas en la primera parte y muy efectivo en la segunda.

Tras la victoria del Real Madrid en Villarreal, inesperada en Cataluña por el resultado y la buena imagen del equipo blanco, el Barcelona estaba obligado a ganarle al Real Oviedo en su regreso al Camp Nou 43 días después. Saltó al césped segundo en la clasificación y necesitaba sumar de tres para recuperar el liderato.

Volvió el Oviedo 25 años después al Camp Nou. En 2001 ganó ante un equipo con Guardiola y Luis Enrique en el césped. Y ese era su objetivo con un equipo muy peleón y juntito. Hansi Flick, por su parte, sorprendió mucho con su alineación titular.

El entrenador alemán le dio descanso a Balde y Koundé, también a Fermín, y alineó una defensa totalmente novedosa con Eric García en el lateral diesto, Cancelo titular en el izquierdo y una pareja de centrales formada por Cubarsí y Gerard Martín. También fue sorprendente ver a Casadó como titular haciendo del lesionado Pedri.

Valiente Oviedo en el inicio

Empezó valiente el Real Oviedo en el Camp Nou, y es que no tenía otra para intentar buscar la hazaña. Fede Viñas tuvo la primera ocasión de peligro en los primeros instantes tras encontrar una pelota muerta en el área culé. Su remate lo sacó Joan, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego.

No estaba cómodo el Barcelona en el primer tramo de encuentro. Sin peligro y con una amarilla a Gerard Martín a los nueve de juego. El Oviedo estaba muy junto en defensa y le estaba robando demasiadas pelotas. Los de Flick estaban muy imprecisos.

El equipo asturiano tenía las ideas claras, y una de ellas era desesperar y poner nervioso al Barcelona. Y en el primer tramo de encuentro lo estaba consiguiendo, con despejes y diversas faltitas. El Camp Nou gritaba «fuera, fuera» contra el árbitro, y los de Flick no encontraban la portería rival.

Seguía siendo valiente el Oviedo y en el minuto 23 tuvo el primer remate a portería antes que el Barcelona. Le pegó desde lejos Hassan y Joan le sacó una gran mano abajo. El colista estaba dando la cara y estaba muy de pie. La primera ocasión peligrosa de los azulgranas llegó dos minutos después con un centro de Raphinha que Lewandowski no remató en el segundo pelo gracias a un despeje de Carmo por los pelos.

Sin Pedri, el Barça no tiene mago

Seguía siendo valiente un Oviedo que estaba haciendo un gran partido, muy bien colocado y defendiendo bien cada acción, con una muy buena presión en el medio. Chaira lo intentó en el 28 con otro disparo muy lejano que no vio portería. Pero la clave estaba en el centro del campo del Barcelona. Sin Pedri, no había mago en el medio. Faltaban muchas ideas y la baja del canario se estaba notando demasiado. Muchísimo.

La primera polémica del partido llegó en el 33′. Atrapó Aaron la pelota al límite del área y Martínez Munuera se inventó que la había tocado fuera y pitó falta. Para colmo, el portero del Oviedo se pilló un gran cabreo y vio amarilla. La falta peligrosa, eso sí, terminó en nada. No estaba fino el Barça.

Probó otro disparo Hassan en el 40 directo a las manos de Joan. Estaba siendo el mejor de un Oviedo muy bien plantado para sorpresa del Camp Nou en el estadio culé. La primera mitad llegó a su final con el primer disparo a portería del Barça con un buen remate de Raphinha que despejó Aaron. Poco más de los de Flick, irreconocibles en un empate a cero preocupante para el cuadro catalán.

Olmo y Raphinha desatascan al Barça

La segunda parte comenzó con cambio en el Barcelona. Metió Hansi Flick a Koundé en el lateral derecho y quitó a Gerard Martín, por lo que Eric volvió al centro de la zaga. Pasaban los minutos y las prisas entraban. El equipo culé estaba apretando más. Y así llegó el primer gol del partido en el minuto 51.

Lamine Yamal presionó en el área pequeña del Oviedo, recuperó una pelota que cayó llovida al césped, la pilló Dani Olmo y no perdonó. Directa a gol con un disparo preciso. Era el primer gran error del equipo asturiano y eso provocó el 1-0 para el Barcelona, que lograba desatascar el partido. La sensación es que era el gol que le iba a dar la victoria al equipo culé, fuese cual fuese el resultado final.

El partido ya era otro tras el 1-0. Los nervios comenzaron a entrarle a un Real Oviedo que pocos minutos después regaló el segundo. En cinco minutos se acabó el encuentro. En el minuto 57, Carmo cometió un error gravísimo siendo último hombre y regalándole la pelota a Raphinha. El brasileño se quedó solo ante Aaron y marcó el 2-0 con una brillante vaselina. Dos errores que no perdonó el líder. Más cambios hizo Hansi Flick en el 60. Entraron Balde y Fermín por Raphinha y Cancelo. Un minuto después, Aaron le sacó una gran mano a Lamine Yamal para evitar el tercero.

Lamine Yamal sentencia con un golazo

Lamine Yamal sentenció el partido en el minuto 73 con un golazo espectacular. El gran gol del partido. Dani Olmo cambió la pelota de banda a banda con un buen centro con el exterior y el ’10’ culé se inventó un gol brillante. Le pegó en una especie de tijera en el aire directa al fondo de la red. Un 3-0 que puso en pie al Camp Nou.

Se llevó la ovación de la tarde Lamine Yamal cuando fue cambiado en el 77 por Roony. El Barcelona terminó ganando plácidamente un partido que le vuelve a colocar como el líder de la Liga con un punto más que el Real Madrid al igual que en el inicio de la temporada.