Alineación del Barcelona contra el Oviedo: Eric jugará en el medio y la duda está entre Olmo y Fermín

La alineación del Barcelona para medirse al Real Oviedo este domingo a partir de las 16:15 en el Camp Nou con motivo de la jornada 21 de la Liga tiene la duda de Dani Olmo o Fermín López para ser titular en el enganche. El que seguro jugará será Eric García y lo hará en el centro del campo para sustituir la baja de Pedri.

El Barcelona vuelve 43 días después a jugar en el Camp Nou tras ocho partidos consecutivos fuera de casa. Recibe al colista, al Oviedo, con ganas de volver a la buena dinámica en Liga tras la derrota de la semana pasada en San Sebastián.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. No hay dudas en este sentido. Es una posición fija en la que el catalán ya tiene menos competencia después de confirmarse la salida de Ter Stegen al Girona.

Pau Cubarsí será el líder de la defensa en la alineación del Barcelona contra el Oviedo. El joven central culé descansó en Praga y saldrá de inicio. Junto a él en el centro de la zaga estará Gerard Martín, que vuelve a ser central. Los laterales serán para Koundé y Balde.

En el centro del campo, la alineación del Barcelona sufre una baja muy importante como es la de Pedri. Le sustituirá en esta posición Eric García como ya hizo hace unos meses. Junto a él estará Frenkie De Jong. En el enganche, la duda de Flick está entre Fermín y Dani Olmo.

Y en el ataque del Barcelona, su alineación tendrá seguro a un Lamine Yamal descansado tras no viajar a Praga por sanción. En la otra banda estará Raphinha y en la delantera apunta a ser titular Marcus Rashford.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para disputar la jornada 21 de la Liga este domingo contra el Real Oviedo en el Camp Nou: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong; Raphinha, Fermín, Lamine Yamal; Rashford.