Flick: «Es buena noticia que las elecciones sean en marzo y no afectará al equipo»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa de la jornada 21 de la Liga que disputará este domingo el Barcelona en el Camp Nou contra el Real Oviedo. El entrenador alemán también valoró las elecciones convocadas por el club para el próximo 15 de marzo.

«Jugamos otra vez en casa, que es bueno, y queremos ganar. Se trata de nosotros, cómo empezamos, porque en los otros partidos han marcado ellos primero», comenzó señalando Hansi Flick en sala de prensa sobre el partido de este fin de semana.

Sobre la fecha de las elecciones: «No es cosa mía, pero lo sabía porque el presidente habló conmigo. Es buena noticia que sea cuanto antes posible. Esto no tiene que afectar al equipo, jugar a fútbol y tener éxito».

Más sobre las elecciones en el Barcelona: «En el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero tomamos decisiones adecuadas de los jugadores que han llegado. Damos oportunidades a los jugadores de La Masía para jugar y mejorar. Estamos en una muy buena situación. Se han hecho muchas cosas bien y es importante para el club tener estabilidad. Veremos que pasa y espero que vayamos en la buena dirección».

«Si voto sería un secreto en cualquier caso», dijo entre risas Hansi Flick ante los medios de comunicación este sábado.

«No tenemos tiempo para entrenarlo, es algo que lo hablamos, fue distinto en Praga. Hacía mucho frío, aunque no quiero dar excusas, ellos tienen a muchos jugadores altos que son difíciles de defender. Tocaron la pelota, no había tiempo para la reacción y puede pasar. Es normal. Confío mucho en el equipo. Tenemos que estar bien situados. Debes utilizar tu cuerpo como puedas. No ha habido jugadores muy altos en la historia del Barça, pero hay que gestionarlo bien», comentó el técnico alemán sobre los goles anotados a balón parado.

Respecto al Villarreal-Real Madrid: «No influye en mis decisiones. Queda mucho en la Liga. No sé si tendré tiempo de verlo».

«Hemos cometido algunos errores, por esto nos marcan goles. Quizá tengas razón y sea por una tema de concentración. Durante los 90 minutos hay que estar atentos. Hemos visto rivales como lo dan todo para defender. Nosotros atacamos bien y pensamos que la situación está controlada, pero en defensa hay que estar atentos», dijo Flick sobre los goles encajados en los últimos compromisos.

«Conozco a uno o dos de los precandidatos, pero estoy centrado en el momento. Cuando llegue el momento, me informarán y decidiré a quién voto», señaló sobre las elecciones.

«Tiene 19 años, acaba de cumplirlos. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos y es normal que en algunas situaciones no lo haga al máximo nivel. Tiene mucho potencial. Es uno de los mejores defensores de España», aclaró Flick sobre Cubarsí.