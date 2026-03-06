Los sindicatos desempolvan en Palma la pancarta del No a la guerra en una concentración feminista, siguiendo las consignas de la declaración institucional realizada esta semana por Pedro Sánchez en esta dirección, aunque luego rápidamente rectificada con el envío de una fragata de guerra a Chipre y permitiendo a EEUU el uso de la base de Rota como hub para sus aviones militares, rumbo a la guerra de Irán.

Pero el No a la guerra ya estaba preparado y tenía que aparecer esta semana en cualquier acto sindical que se precie. Y así ha ocurrido esta mañana en Palma, en la concentración convocada por CCOO y UGT, a la que apenas ha asistido este viernes un centenar de sindicalistas, para reclamar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Un acto en la céntrica plaza del Olivar con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará este próximo domingo.

Ataviadas con camisetas de color morado y diversas pancartas, entre ellas la citada del No a la guerra, los asistentes han coreado alguna que otra consigna para la ocasión, como Hoy no es fiesta, es día de protesta, Ante la violencia, resistencia, ¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo o Viva la lucha de la mujer trabajadora.

La secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT en Baleares, María José Cordero, ha defendido que la igualdad y el feminismo «son una cuestión de derechos humanos». «No puede ser que, siendo el 51% de la población, la mayoría, tengamos menos derechos en todos los ámbitos y en todas las edades. Sufrimos agresiones sexuales, violencia, asesinatos, maltrato; tenemos peores condiciones de trabajo, nos pagan menos, tenemos más paro, trabajos más precarios y más dificultad para conciliar», ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación.

Cordero ha reclamado a las administraciones públicas que se aseguren del cumplimiento de la ley y «den ejemplo» implementando los planes de igualdad en los diferentes sectores laborales «para alcanzar una igualdad real que no tenemos».

«Nos queda mucho por hacer, necesitamos más políticas públicas y más dignificación de los trabajos que normalmente hacemos las mujeres, como los de atención a la dependencia», ha zanjado.

La secretaria de Acción Sindical e Igualdad de CCOO en Baleares, Cati Ginard, ha puesto el foco en la «realidad insoportable» que representa, por ejemplo, que el 63% de los contratos temporales y parciales sean firmados por mujeres.

«No queda duda de que la desigualdad tiene cara de mujer en esta comunidad autónoma. Sufrimos una doble precariedad: cuando somos jóvenes, por mucho que estudiemos, no nos garantiza que cobremos lo mismo que nuestros compañeros, y cuando en la vejez, tras años trabajando, nuestras pensiones son miserables comparadas con las de los hombres, pese a hacer el mismo trabajo», ha señalado.