Adiós a las Nike de 200 euros: las nuevas zapatillas de Decathlon que son puro lujo para tus pies

El precio de muchas zapatillas de running se ha disparado en los últimos años. Algunas marcas muy conocidas han lanzado modelos que superan fácilmente los 200 euros, especialmente en gamas pensadas para corredores habituales o para los que buscan lo último en tecnología deportiva. Sin embargo, cada vez más personas prefieren encontrar alternativas más asequibles que sigan ofreciendo comodidad y buen rendimiento. En esas, Decathlon vuelve a situarse en el punto de mira con un modelo que está dando mucho que hablar, las Kiprun Kipcore Premium, unas zapatillas que prometen sensaciones de gama alta por un precio muy inferior al de otras marcas.

Este modelo está pensado principalmente para correr en asfalto y para entrenamientos habituales, aunque también resulta cómodo para los que simplemente buscan unas zapatillas agradables para caminar varios kilómetros. Uno de los elementos más destacados es la amortiguación. La mediasuela incorpora una espuma diseñada para suavizar el impacto de cada zancada, algo que se nota especialmente cuando se corre durante varios minutos seguidos o se acumulan bastantes kilómetros. Reducir ese impacto es clave para que las piernas se fatiguen menos y para que la carrera resulte más agradable.

Otro de los aspectos que más comentan quienes ya las han probado es la sensación de impulso que ofrecen al correr. La combinación de la espuma con la estructura de la zapatilla ayuda a que cada paso tenga una respuesta más dinámica, lo que facilita una zancada fluida. No se trata solo de amortiguar el impacto, sino también de permitir que el pie avance con naturalidad. Ese equilibrio entre suavidad y respuesta es uno de los puntos que ha llamado la atención de esta zapatilla.

Decathlon arrasa con estas zapatillas de running baratas

Pero si hay algo que realmente está llamando la atención es el precio. Mientras que muchas zapatillas de running de marcas conocidas superan con facilidad los 200 euros, las Kiprun Kipcore Premium se sitúan en 79,99 euros. Esa diferencia tan notable hace que muchos corredores se planteen si realmente merece la pena gastar tanto dinero cuando existen alternativas mucho más económicas como este modelo, que además tiene muy buenas reseñas en la web de Decathlon.

La comodidad también ha sido uno de los aspectos más cuidados en el diseño. La parte superior de las Kiprun Kipcore Premium envuelve el pie de forma suave y se adapta bien a su forma, evitando sensaciones incómodas durante la carrera. A esto se suma una lengüeta acolchada y un interior agradable al contacto con el pie, detalles que ayudan a evitar roces o puntos de presión cuando se corre durante más tiempo. Para muchos corredores, estos pequeños detalles son los que realmente marcan la diferencia cuando se trata de elegir unas zapatillas para entrenar con frecuencia.

Por otro lado, son bastante ligeras. Y la suela está preparada para ofrecer buen agarre en superficies habituales como el asfalto o caminos compactos. Esto permite correr con más confianza incluso cuando el suelo está ligeramente húmedo. Además, el diseño favorece una transición suave entre el talón y la parte delantera del pie, algo que muchos corredores valoran porque hace que la zancada resulte más natural y cómoda durante los entrenamientos o carreras.