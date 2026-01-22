Laporta convoca elecciones para el 15 de marzo antes de jugarse los títulos de la temporada

El Barcelona convocará elecciones a la presidencia del club para el próximo domingo 15 de marzo de 2026. Serán por la mañana en el Camp Nou, en el mismo fin de semana en el que el cuadro culé recibe al Sevilla en este mismo estadio con motivo de la jornada 28 de Liga. Unas elecciones que se celebrarán antes de que los grandes títulos de la temporada se decidan.

Los Estatutos del Barcelona permitían que las elecciones del club catalán se celebraran entre el 15 de marzo y el 15 de junio. En la última fecha, Laporta podría presentarse con muchos títulos bajo el brazo o quien sabe si con una temporada menos fructífera de lo esperado. Lo que ya sabemos es que el presidente azulgrana no quiere arriesgarse, y por lo tanto las elecciones serán el 15 de marzo.

Ese fin de semana, el Barcelona disputa una jornada de Liga contra el Sevilla en el Camp Nou. En ese momento de la temporada, el equipo culé ya sabrá si jugará o no la final de la Copa del Rey y estará en plena disputa de los octavos de final, entre la ida y la vuelta, si logra clasificarse directamente o a través de los playoffs. En Liga quedarán diez jornadas y estará todo abierto en su lucha contra el Real Madrid.

Por lo tanto, el día de las elecciones, todos los títulos estarán por disputarse en su tramo más importante, y a Laporta no se le podrá juzgar por lo ganado o no ganado en este curso. Si no por lo que trae en los años anteriores. Para poder presentarse, el actual dirigente azulgrana tendrá que dimitir a primeros del mes de febrero. Durante ese mes, el presidente interino apunta a ser Rafa Yuste.

Víctor Font, su rival más directo y que ya quedó segundo en 2021, Xavier Vilajoana, Marc Ciria y Joan Camprubí son los precandidatos que harán frente a Joan Laporta para intentar alcanzar la presidencia del Barcelona el próximo 15 de marzo. Necesitarán primero 2.321 firmas para poder presentarse. A día de hoy, Laporta es el gran favorito para llevarse estas elecciones.

Serán necesarias 2.321 firmas válidas, una cifra no inferior a la mitad del número de 4.641 compromisarios de la última asamblea, para convertirse en candidatos. El presidente no tomaría posesión hasta el 1 de julio.