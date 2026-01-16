Un experto en el ‘caso Negreira’ analiza la postura del Real Madrid a OKDIARIO: «Está siendo hostil»

El Real Madrid se ha puesto «las pilas» en el caso Negreira desde que Florentino Pérez giró su dedo y comenzó a atacar duramente al Barcelona en sus declaraciones oficiales. La entidad blanca está haciendo un gran trabajo en este caso con sus abogados, que son sin duda los que más están apretando al club azulgrana. Una actitud realmente hostil con la que el Madrid quiere llegar hasta el final con esto.

El caso Negreira sigue su curso. Realmente el caso, aunque lleva ya tres años, acaba de empezar, y por delante nos quedan largos años. OKDIARIO ha podido charlar con Fran Pereña, experto en derecho penal y en este caso. Su opinión es clara, y que los blancos lo están haciendo «muy bien».

«El Real Madrid se ha puesto las pilas y las pruebas que está pidiendo es del estilo de abogados hostiles», repite este experto en derecho penal. Y es que mientras los abogados de la Federación y la Liga no aprietan en nada al Barcelona, el club blanco está siendo muy hostil. Su abogado está haciendo un gran trabajo y está siendo muy incisivo con sus preguntas.

Esto se pudo comprobar en la declaración de Joan Laporta. El abogado del club blanco le apretó mucho junto a la Fiscalía. Desde que el Real Madrid se puso serio en el caso Negreira, están saliendo pruebas y se están produciendo declaraciones muy interesantes. Y es que el Barcelona, tal y como le ocurre a Bartomeu, debe estar preocupado.

Fue Bartomeu el primero, junto al Barcelona, que se opuso a la personación del Real Madrid en el caso Negreira en el año 2023. Y eso que nada tiene que ver con la actitud de la entidad madridista a día de hoy. Por eso no sorprende las últimas informaciones que han aparecido del ex presidente culé. No le interesa nada que los blancos estén apretando en el caso.

Fran Pereña explica también a este periódico que «el Real Madrid está pidiendo pruebas una vez iban declarando los testigos para que la jueza vaya accediendo. Lo ha hecho muy bien y lo está haciendo a tiempo». Por ejemplo, si Laporta dice que se hicieron unas auditorías, pues el club blanco las pide. Si el presidente azulgrana menciona a Carlos Naval en su testificación, el Real Madrid pide que lo llamen a declarar. «Real Madrid y Fiscalía lo están haciendo muy bien», añade. Y es que las contradicciones que están llevando a cabo los directivos del Barcelona les puede perjudicar mucho y ahí está la entidad blanca para apretar y recordarlo todo. Todo esto puede hacer ver a la jueza que el Barça no está dando una alternativa lógica a lo que le están acusando.