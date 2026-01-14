El Comité Técnico de Árbitros ha designado a José María Sánchez Martínez para que sea el encargado de impartir justicia este jueves a partir de las 21:00 en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey entre el Racing de Santander y el Barcelona. En el VAR estará David Gálvez.

Hay que recordar que Sánchez Martínez fue el portavoz de los árbitros en el ‘caso Negreira’. Y es que la polémica sobre este escándalo sigue coleando en el CTA. Los árbitros que tuvieron alguna relación con él o con su hijo siguen en el fútbol español con total normalidad, pero bajo sospecha a ojos de la mayoría de seguidores de este deporte.

El ‘negreiro’ Sánchez Martínez arbitrará al Barcelona por segunda vez esta temporada. En la primera, en el estreno del Camp Nou, el equipo de Hansi Flick goleó al Athletic Club sin despeinarse por 4-0. Ahora será el encargado de dirigir este duelo a una sola eliminatoria en los octavos de final de la Copa del Rey contra el líder de Segunda División.

El Barcelona vuelve a Santander 14 años después. El cuadro culé no se mide al Racing desde el 11 de marzo de 2012, partido que terminó con un resultado de 0-2 tras un doblete de Leo Messi. De los últimos 17 partidos entre ambos equipos, el conjunto culé ha ganado 14, sumando además tres empates. Además, como curiosidad, Leo Messi anotó el gol número 5.000 del Barça en la historia de la Liga en El Sardinero, el 1 de febrero de 2009 (1-2).