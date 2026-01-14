El Barcelona se ha ejercitado en la mañana de este miércoles sobre la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra el Racing de Santander con la novedad de João Cancelo. El defensa portugués se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros a la espera de que le llegue a tiempo la inscripción y pueda entrar en la convocatoria de Hansi Flick.

El entrenamiento matinal del Barcelona previo a los octavos de final de la Copa del Rey tuvo la novedad de João Cancelo junto al resto del grupo. El portugués, recién presentado en la tarde de ayer, realizó el primer entreno junto a sus nuevos compañeros en su regreso al Barcelona.

Un entrenamiento que comenzó con el habitual túnel de collejas para los nuevos. Se lo llevó Cancelo en su primer día a las órdenes de Hansi Flick. No tan nuevo es el portugués, que ya conoce a muchos de sus compañeros de su anterior etapa en la entidad blaugrana.

El Barcelona ha contado en esta sesión con las bajas de Gavi y Christensen por lesión. Y es que la enfermería del club blaugrana presenta una gran salud a excepción de estas dos lesiones de gravedad. La tercera baja fue la de Frenkie De Jong, que no podrá jugar ante el Racing por sanción después de ser expulsado en la final de la Supercopa de España.