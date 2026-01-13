Lamine y Balde se ríen por tener que hablar en catalán en Barça TV y las redes arden: «Que pena»

La Supercopa de España, el Clásico y el título para el Barça dejó muchas imágenes antes, durante y tras el partido. Hubo una en concreto, tras el pitido final, que pese al júbilo por un trofeo más en las vitrinas culés, pese a ganarlo al eterno rival, no sentó nada bien entre el barcelonismo, sobre todo entre los catalanes. Fue una entrevista post partido, en zona mixta, por parte de Barça TV a Lamine Yamal y Alejandro Balde, en la que tuvieron que hablar en catalán y estos se rieron por ello…

Los jugadores ya habían recogido el título y se habían enfundado sus medallas de campeones de la Supercopa de España. Ambos jugadores, formados en La Masía, fueron entrevistados por uno de los profesionales del club para Barça TV. Una conversación breve, a dúo, donde apenas fueron tres preguntas pero donde Lamine y Balde no pudieron evitar las carcajadas al escuchar el uno al otro hablar en catalán.

Les paraules de Lamine i Balde post victòria. Per moltes celebracions més junts! 🤣 pic.twitter.com/TCTh1kollV — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 12, 2026

Lamine Yamal aparece con las gafas de sol y Alejandro Balde con el equipo de música portátil listo para la fiesta que sería la celebración del título en el vestuario y tras salir del estadio. El entrevistador de Barça TV les pregunta cómo están y es Yamal el primero en responder. «Muy bien, muy contentos», dice primero Lamine, al término responde lo mismo Balde y es ahí cuando comienzan las primeras risas del extremo, que no puede evitar reírse y se esconde al escuchar a su compañero hablar en catalán.

«Es un título y un Clásico. ¿Teníais ganas de ganar después de los últimos partidos?», preguntan, a lo que responde Lamine con un catalán torpe y entrelazado con el español: «Sí, siempre. Es una final, un Clásico, teníamos hambre tras el partido de Liga y lo hemos demostrado».

«Este Barça, ¿sueña con repetir la temporada pasada?», pregunta el entrevistador y es Balde el que habla con un catalán mucho más fluido: «Siempre soñamos, pero poco a poco, partido a partido. Todavía queda enero, queda mucho». Es ahí cuando Lamine no puede evitar reírse a carcajadas, respondiendo entre risas a la última pregunta, afirmando que habrá más celebraciones juntos.

Los gestos de ambos, intentando evitar las risas, conteniéndose el uno con el otro, no han sentado nada bien entre los aficionados culés, sobre todo el sector más catalán. Lamine y Balde demostraron escaso respeto por el catalán, tomándose a broma eso de hablarlo para los medios oficiales del club y las redes han hablado.

S’estan descollonant per parlar català, quina pena. — tocaous (@tocaous1) January 12, 2026

«Se están descojonando por hablar catalán, qué pena», dice un usuario en la red social X, antes Twitter, donde se ha compartido el vídeo que ha generado mucho revuelo entre los aficionados. Otros intentan justificarlos, afirmando que creen «que les cuesta y es la típica risa de cuando tienes vergüenza» o que «simplemente se ríen del catalán del otro porque no es perfecto, ya está».