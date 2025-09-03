Más malas noticias para el Barcelona: Balde cae lesionado

Alejandro Balde ha caído lesionado en el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper durante el parón de selecciones. Una mala noticia más para un Barcelona que ya perdió a Gavi por lesión. Se desconoce por el momento el tiempo de baja del centrocampista andaluz y el lateral zurdo culé estará unas tres semanas de baja.

«Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad», explicó el Barcelona en su parte médico publicado este miércoles.

Una mala noticia para el equipo culé porque perdería a su lateral izquierdo titular y a la vuelta del parón de selecciones, vuelve la Champions League y el Barcelona tiene compromisos importantes. Un equipo blaugrana que se marchó al parón con malas sensaciones tras su empate en Vallecas y con polémica en las declaraciones cruzadas entre Hansi Flick y sus jugadores.

Balde es un jugador importante en el Barcelona y estará de baja casi hasta finales de septiembre o finales de octubre. La temporada pasada, en el tramo final de campaña, el lateral blaugrana ya estuvo lesionado y se perdió siete partidos. Los dos duelos de semifinales de la Champions y la final de la Copa del Rey entre ellos.

Una baja de Balde que podría ser sustituida por Gerard Martín. El canterano azulgrana ha logrado ser inscrito en la Liga en los últimos días de mercado y ya jugó de lateral zurdo en los últimos partidos de la temporada pasada. Hansi Flick confía mucho en su nuevo número ’18’.

Un Barcelona que también ha vivido días polémicas después de las palabras de Hansi Flick en la sala de prensa de Vallecas sobre los egos y la respuesta de Lamine Yamal en una entrevista: «Cometimos muchos errores. Hubo muchas equivocaciones. No ha sido un buen partido. Hay que hacerlo mejor», reflejó el alemán tras el partido en relación al encuentro de sus jugadores, profundizando en el análisis: «Si todos tienen una buena actitud, lo haremos mejor… Lo más importante para mí es que cuando el mercado cierre todos estén comprometidos al cien por cien. Es importante que no haya egos, matan las posibilidades de éxito».