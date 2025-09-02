Fermín rompe su silencio: «Mi prioridad siempre ha sido el Barça»

Fermín López ha roto su silencio después de unas semanas ajetreadas en las que amagó con marcharse del Barcelona, manteniendo al club azulgrana en vilo hasta prácticamente el cierre de mercado de fichajes, para finalmente quedarse en la Ciudad Condal. El centrocampista de 22 años, internacional con la selección española, afirmó que su «prioridad siempre fue el Barça».

El jugador onubense pudo irse al Chelsea con un contrato muy superior en lo económico al del Barcelona, pero eligió quedarse en el equipo donde ha emergido en la élite. La oferta por parte de los ingleses fue más baja de lo que Joan Laporta esperaba y Fermín finalmente jugará por tercera temporada consecutiva en el Barça.

Para Hansi Flick es fundamental, por lo que la noticia de su continuidad fue recibida como agua de mayo por el entrenador alemán del Barça. Fermín jugó 46 partidos la pasada temporada en los que marcó ocho goles y repartió nueve asistencias, mientras que en el año de su debut a las órdenes de Xavi Hernández disputó 42 encuentros, con 11 dianas.

Fermín concedió a Mundo Deportivo su primera entrevista tras un verano repleto de informaciones sobre su marcha para asegurar que el Barça siempre había sido prioritario para él. «Llegué con 12 años, era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo. Siempre es un halago que haya interés de otros clubes, pero la verdad es que siempre tuve la idea de seguir en el Barça y poder triunfar aquí», afirmó el onubense.

Fermín apuró hasta el final de mercado

Sobre el cariño recibido tanto en la calle como en las redes sociales por parte de los culés que le pedían que se quedara, Fermín dijo lo siguiente: «No sólo esta semana, desde que llegué al primer equipo me he sentido muy querido por los culés. Es de agradecer que para ellos sea un jugador importante para el Barça».

«Ha sido muy importante porque yo siempre he luchado para estar aquí, para jugar en el Barça. Mi idea es seguir aquí. Ya sabes que en el fútbol nunca se sabe y hay cosas que no dependen de uno, pero mi prioridad siempre ha sido seguir en el Barça», añadió en cuanto a Flick.