Fermín jugó en Vallecas con su futuro en el aire antes de tomar la decisión final

Fermín López no fue titular en medios de la persecución del Chelsea por su fichaje pero sí tuvo minutos con el Barcelona en Vallecas… aunque fue un visto y no visto. El mediocentro andaluz tuvo media hora sobre el maltrecho césped madrileño pero en el contexto de partido que le tocó vivir, apenas interaccionó con la pelota –dio sólo seis pases en 30 minutos–. No fue ni de lejos, su mejor encuentro, seguro debido al runrún en su cabeza en los últimos días: su futuro está en juego.

El mercado de fichajes cierra este lunes 23:59, último momento para que entren las inscripciones en las oficinas de la Liga. A lo largo del día de hoy se esperan movimientos frenéticos, muchos nervios y operaciones que pueden pasar de estar cerradas a caerse en cuestión de segundos. Y al revés. El caso de Fermín está ahora mismo con un interrogante gigante, con su futuro en una balanza y del que nadie sabe hacia qué lado va a caer.

El Chelsea apuesta fuerte por Fermín, no sólo por el importante pellizco que le ofrece salarialmente, muy superior a lo que está percibiendo en estos momentos en el Barça tras su última renovación, sino porque también pone encima de la mesa una importante millonada que solucionarían de una tacada todos los problemas económicos de Joan Laporta y su Junta Directiva, pero los culés están buscando dilatar para ver hasta dónde puede subir el Chelsea.

La primera oferta del Chelsea estuvo rondando los 50 millones de euros, rechazada por los culés pero la segunda se elevó hasta los 60 kilos, una oferta que está bastante por encima de la tasación actual según el portal Transfermarkt, experto en los movimientos del mercado.

Fermín entró por Olmo

En estas últimas horas todo puede cambiar en torno a Fermín López. El Barcelona ha sido incapaz de asegurar al futbolista que no acepte la propuesta del Chelsea, por todo lo que puede significar esta para el club, que está por encima de cualquier futbolista. El andaluz es un jugador importante para Flick, no es una primera espada, no al uso, pero sí un jugador que acumulará una gran cantidad de minutos y que es seguro que ganará peso a lo largo del curso.

Fermín estaba mentalizado a descartar cualquier propuesta, ya fuera el Chelsea o el Newcastle, ya que su intención es la de seguir y triunfar en el Barça, ganarse ese puesto de titular. La realidad es que su media hora en Vallecas puede ser la última del mediocentro con la elástica blaugrana, según cómo se mueva el mercado y cómo afronte el Chelsea estas últimas horas, si decide lanzar una nueva acometida que convenza tanto a los culés como al propio español.

Pese a todo el runrún, en Vallecas a Flick no le tembló el pulso y colocó a Fermín como suplente por detrás de Dani Olmo. No hubo guiño claro del club hacia el propio jugador y hacia el Chelsea, de que este es el futbolista que tienen y que tiene espacio como titular esta temporada. El alemán no le reservó pero sí le mandó un claro mensaje al andaluz, que ingresó pasada la hora de partido para jugar por Olmo, que parece que tiene en estos momentos la batalla ganada en el centro del campo. La pelota está más que nunca en el tejado de Fermín…