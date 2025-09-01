Un Barcelona cogido con pinzas

Este Barcelona en el segundo año de Hansi Flick está cogido con pinzas. Se marcha al primer parón de selecciones de la temporada con malas sensaciones y con más puntos que juego. Siete de nueve tras un primer pinchazo en Vallecas que mereció ser una contundente derrota ante un Rayo muy superior. El técnico alemán se fue muy disgustado de la capital de España y ve como su equipo tiene más carencias que el curso pasado.

El Barcelona no ha comenzado la temporada bien. Y eso que los puntos no reflejan lo mismo. Porque un siete de nueve con las tres primeras jornadas fuera de casa, realmente no está mal. En término de puntos es un buen bagaje para empezar aunque estés por detrás del Real Madrid. Pero hay cada vez más dudas en el juego y sobre todo en la intensidad. E incluso en la actitud.

La realidad es que el Barcelona ganó 0-3 en Mallorca, pero no estuvo bien. El partido se le aclaró con el polémico tanto de Ferran mientras Raíllo estaba conmocionado en el suelo. Luego llegaron dos expulsiones antes del descanso. Frente al Levante, la primera parte fue pésima. Y la segunda, a ratos, fue mucho mejor. Pero sin regularidad. Y el partido en Vallecas no fue nada bueno, sobre todo la segunda parte, donde el equipo ganando, se cayó.

El Barcelona salió de Vallecas con un punto y dando las gracias. No mereció ganar e incluso mereció perder. Y por más de un gol. Joan García salvó dos mano a mano, Camello perdonó otra a portería vacía y dos goles del equipo madrileño fueron anulados por fuera de juego. Le pudo caer un saco a un Barça dormido en defensa.

Pero es que arriba tampoco estuvo inspirado en Vallecas. Ferran ni la olió, Raphinha estuvo muy errático y Lamine apático. El gol de Yamal no tuvo que subir al marcador además después de un penalti inexistente que no pudo ser revisado por el VAR (que en esos momentos y durante todo el primer tiempo no funcionaba).

La marcha de Iñigo Martínez, el lío con las inscripciones hasta el final otro verano más, el interminable no regreso al Camo Nou, la posible lesión de Gavi o el rumor de la salida de Fermín (también el de Casadó durante el verano) han dejado al Barcelona más debilitado. Contra el Levante sacó su mejor cara al final para remontar, con fortuna. Como el año pasado. Pero allí también mereció pinchar.

Ha sacado más puntos de los que ha merecido en este arranque de Liga, pero está cogido con pinzas. Hay muchos jugadores que están por debajo de su nivel y la intensidad no es la misma que el año pasado. Se ve durante todo el partido. No hay tantas piernas. Falta fútbol y falta actitud. Con Joan ha ganado el Barça un gran portero, pero sigue teniendo una defensa endeble. Un Barcelona cogido con pinzas que está empezando a acusar todo el ruido extradeportivo.