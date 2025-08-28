Fermín cancela un evento con aficionados a última hora para evitar preguntas sobre su salida del Barça

La salida de Fermín López del Barcelona podría ser cuestión de días y este jueves el futbolista español ha cargado al barcelonismo con más motivos para pensar que su marcha al Chelsea se acabará sellando hasta el cierre del mercado de fichajes. El centrocampista ha cancelado de última hora un evento telemático con aficionados mediante una aplicación en la que iba a ser sometido a varias preguntas de los culés.

Su entorno le ha recomendado protegerse de cuestiones sobre su futuro y de esta forma a la plataforma ‘The Residency’ no le ha quedado otra que posponer la charla de Fermín. «Desafortunadamente, el chat en vivo de hoy con Fermín López ha sido pospuesto. Anunciaremos la nueva fecha pronto, gracias chicos por la paciencia y el entendimiento. Fermín está emocionado de hablar con vosotros pronto», avisaron en sus redes sociales.

El Barça necesita seguir vendiendo este verano para ajustar sus cuentas y la propuesta del Chelsea por Fermín podría ser su única vía para conseguirlo. Esto supondría perder a un jugador generacional que ya había demostrado en las últimas dos temporadas estar plenamente capacitado para el primer equipo. Además, renunciaría a la evolución de otro canterano.

El onubense, de 22 años, jugó 46 partidos la pasada campaña, aportando ocho goles y nueve asistencias. Pura vitamina para un Barça que se plantea seriamente su venta al Chelsea. Este último movimiento del jugador, cancelando una conferencia ante aficionados blaugranas deja a las claras que su venta es cuestión de días. El acto iba a tener lugar a las 19:00 horas, pero Fermín ha decidido cancelarlo in extremis.

«¡Fermín, quédate!» en Barcelona

Este jueves el andaluz acudió a entrenar a la ciudad deportiva Joan Gamper, donde varios aficionados le pidieron a gritos que se quedase en el Barça, una muestra más de que es uno de los futbolistas más queridos dentro del equipo de Hansi Flick. De momento, Fermín no va a ser quien se manifieste sobre su futuro y como el mercado cierra el próximo lunes la afición culé no tardará mucho en descubrirlo.