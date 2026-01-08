Venezuela libera a 5 presos políticos españoles: a dos turistas vascos los acuso de ser espías del CNI

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que cinco ciudadanos españoles, presos políticos en Venezuela, han sido puestos en libertad por las nuevas autoridades del país. Según el comunicado oficial, todos ellos «se están preparando para regresar a España con la asistencia de la embajada en Caracas», y el Ejecutivo ha expresado su satisfacción por esta noticia, que extiende a los liberados, sus familias y allegados.

Entre los primeros en confirmarse su identidad figuran los dos vascos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, arrestados en septiembre de 2024 acusados de espionaje. Ambos recuperaron la libertad este jueves y ya se encuentran en las instalaciones de la Embajada de España en Venezuela, desde donde han podido contactar telefónicamente con sus familiares.

El Gobierno venezolano informó en septiembre de 2024 de la captura en la base aérea de Puerto Ayacucho de estos dos españoles, que hacían turismo en el Amazonas. Su detención se produjo tras las elecciones del 28 de julio, cuya victoria se atribuyó fraudulentamente la narcodictadura de Maduro, que los acusó de espionaje.

El chavismo los señaló por ser espías del CNI y por sus supuestos vínculos con la CIA en un plan para desestabilizar el país mediante el asesinato del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Fue precisamente Cabello, entonces ministro del Interior, quien reveló los arrestos en una comparecencia pública, en la que también mencionó el decomiso de alrededor de 400 fusiles procedentes de Estados Unidos.

Desde su detención, ambos ha estado incomunicados, sin que siquiera el personal diplomático español en Caracas pudiera acceder a ellos. El Gobierno de España siempre calificó el arresto como injusto y rechazó cualquier relación de los dos ciudadanos vascos con servicios o instituciones estatales.

Un periodista canario, también liberado

Entre los presos políticos españoles liberados por Venezuela también se encuentra el periodista canario Miguel Moreno Dapena, que llevaba varios meses retenido en Venezuela. Su detención se produjo cuando viajaba a bordo del buque N35, una embarcación de investigación marina con pabellón panameño que fue interceptada en junio de 2024 por la Armada venezolana. Aunque la tripulación aseguró que realizaba trabajos científicos, el régimen narcoterrorista de Maduro consideró sospechosa su presencia en la zona económica exclusiva del país.