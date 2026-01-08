Venezuela anuncia la liberación de los primeros presos políticos entre elogios a Zapatero

El presidente de la Asamblea de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, hermano Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, ha anunciado la liberación inminente de un importante número de presos políticos extranjeros y venezolanos. Entre los ya excarcelados hay 5 españoles, que se preparan para regresar a nuestro país, según ha anunciado el Gobierno de Sánchez.

Jorge Rodríguez no ha precisado la cifra de excarcelados; ha expresado que la liberación es un gesto para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» en el país. Ha explicado en su comparecencia ante los medios que las liberaciones arrancan «desde este mismo momento». Según el hermano de la presidenta encargada, se trata de una iniciativa «unilateral» por parte de las autoridades chavistas, que aspiran a dar pasos hacia la convivencia «sin distinción de tintes políticos». «Todas y todos somos venezolanas y venezolanos».

El hermano de Delcy se ha deshecho en elogios hacia al ex presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, «quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional».

Junto a Zapatero, el hermano del Delcy ha dado también las gracias al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar «a quienes siempre han estado al lado para defender» el derecho a «la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz».

«Todas y todos somos venezolanas y venezolanos. Todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno», ha dicho en la comparecencia

Los opositores al chavismo, y en especial, María Corina Machado, habían pedido este gesto, que ha sido una de las demandas prioritarias de la oposición venezolana.

«Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», ha declarado el presidente del Parlamento venezolano.

Durante su intervención, ha aprovechado para agradecer «a quienes siempre han estado al lado para defender» el derecho a «la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz». Así, ha dado las gracias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, «quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional».