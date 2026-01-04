Así acorraló Inda a Zapatero por su complicidad con el chavismo: «¿Es un demócrata Maduro?»

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro esta sábado por parte de fuerzas estadounidenses vuelve a poner en cuestión la complicidad del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con uno de los regímenes más sanguinarios de Hispanoamérica. El sátrapa, que durante meses se negó a entregar las actas electorales que demostraran su supuesta victoria en las últimas elecciones de 2024, tal y como exigía la oposición y la mayoría de la comunidad internacional, ahora enfrenta la justicia internacional.

Hace casi un año, cuando Maduro todavía consumaba su golpe de Estado siendo proclamado presidente de Venezuela sin presentar pruebas de su victoria, Eduardo Inda, director de OKDIARIO confrontó a Zapatero en el plató de La mirada crítica, en Telecinco, y al ex presidente del Gobierno le entraron los nervios sin saber muy bien qué responder. Finalmente decidió, como se dice coloquialmente, pasar del tema y mirar para otro lado.

‼️ Hemeroteca de oro: 💥 El día que Inda (@eduardoinda) dejó en evidencia el servilismo de Zapatero con el dictador Maduro. pic.twitter.com/9D0DymQlxb — okdiario.com (@okdiario) January 3, 2026

Zapatero utilizó la palabra «demócrata» para definir al dictador y a Inda le chocó, lo que provocó su reacción. «¿Es un demócrata Maduro?», le preguntó, a lo que el ex líder socialista respondió: «Ha ganado muchas elecciones». «La última desde luego no», replicaba con una sonrisa irónica el director de OKDIARIO. «Bueno, la última está ahí… está el debate», comentó dubitativo Zapatero. «No, no, están las actas, que demuestran que ganó de calle», insistió el periodista.

Fue entonces cuando comenzaron una especie de balbuceos del ex presidente para dar una explicación sin sentido y quitarse el tema de encima: «No vamos a arreglar… desde luego quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido… por hacer, que no es mi posición, de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones y después». Es decir, frases sin pies ni cabeza.

Ahora, con Maduro bajo custodia estadounidense, aquellas evasivas de Zapatero cobran un significado aún más vergonzoso. El ex presidente socialista ha quedado al descubierto como uno de los principales defensores internacionales de un régimen que ha sumido a Venezuela en la miseria, ha causado el éxodo de millones de personas y ha aplastado sistemáticamente cualquier vestigio de democracia en el país caribeño. La detención de Maduro marca el principio del fin de una era oscura para Venezuela, pero también debería servir como recordatorio de quiénes fueron sus cómplices en España.